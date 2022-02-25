Rusya'nın "eski" Ukrayna topraklarındaki askeri harekâtı beklenenden fazla değil. Bazı kaynaklar spekülatif değerlendirmeleri sever.

Onlara göre Putin'in askerleri şu anda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kapılarında. Oysa haritalardaki gerçek böyle değil.

Rusya bütün gücüyle iki eski Ukrayna toprağında tam olarak hâkimiyetini sağlamaya çalışıyor.



RUSYA'YA SINIRLI AMBARGO

Bu yaşananlara karşı bazıları, "Neden NATO seyirci kalıyor?" demekte.

Oysa biliyoruz ki, NATO anlaşmasının 5'inci maddesi ancak "NATO üyelerine doğrudan saldırı olduğu zaman" devreye girer.

Tabii şimdi NATO üyesi devletler, doğal olarak askeri müdahaleden çok siyasi ve ekonomik tedbirlerle Putin'i cezalandırmaya çalışıyorlar.

Mesela İngiltere, iki Rus oligarkın işlerine müdahale etmiş. Yani tepkiler sınırlı.



TARAFSIZ OLMAK ZORUNDAYIZ

Biz Türkiye olarak tarafsızlığımızı korumak durumundayız. Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz çok fazla. Ukrayna'da yatırım yapan Türk işadamları var. Ama Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla. Mesela, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer.

Olayları soğukkanlılıkla ele almak lazım. Başka çaresi yok.

İkinci Dünya Savaşı başladığında taraflar olayları soğukkanlılıkla ele alamadılar, sonunda milyonlarca insan öldü ve pek çok devlet tahrip edildi.



BATI SAVAŞA HAZIR DEĞİL

Şimdiki durum böyle değil. Putin çok hesaplı adımlar atıyor ve Rusya'da büyük desteği var. Mesela, son askeri harekâtı karara bağlayan hükümet kararnamesine 400 imza topladı. Hiçbir muhalefet oyu devreye girmedi.

Bunun yanında ne bizim gücümüz ne de Avrupa'daki NATO gücü, Rusya ile büyük bir savaşa hazır değil.

Amerika'da ise halkoyu yoklamalarında çoğunluk olayları seyretmekten yana.

Dilerim bu krizli günler çabuk biter.