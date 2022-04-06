Türkiye seçim atmosferine girdi. İllerin milletvekili sayıları, ittifak kuralları ve seçim barajı değişiyor.

Uzun bir zamandır iktidar ile muhalefet arasındaki en büyük kavga, Cumhurbaşkanı'nın konumuna ilişkin.

Son Anayasa değişikliğiyle gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi neredeyse Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla özdeşleşti.



ERDOĞAN'IN KARARLI TUTUMU

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aldığı pozisyonla güçlü ve kararlı bir yönetime sahip olmanın faydalarını fazlasıyla gördü.

Ortada henüz bir ateşkes yok ama Tayyip Erdoğan her gün savaşın, hatta dünyanın kaderini değiştirecek önemli görüşmeler yapıyor ve temaslarda bulunuyor.



6+1 MUHALEFETİN KAFASI KARIŞIK

Tabii ki bizim muhalefet de bunun öfkesini yaşıyor.

6+1 parçalı muhalefete göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değil, detayları tam belli olmamakla birlikte zaten denenmiş olan güçlendirilmiş parlamenter sistem geri gelmeli.

Bu konuda kendi aralarında da bir netlik yok. Yani kazayla bunlardan biri seçilirse o makama oturmayı ret mi edecek belli değil.



MHP İLE ORTAK TAVIR

Ancak şu belli ki dünyanın içinden geçtiği bu belalı süreçte Erdoğan'ın rolü daha ağırlıklı olacak.

Milliyetçi Hareket Partisi ile benimsedikleri ortak tavırlar, Türkiye'de siyasetin ana çizgisini belirleyecek.



İYİ PARTİ'DE KİMLİK BUNALIMI

Muhalefet cephesinde ise CHP'nin kararsızlığı dikkat çekiyor. Hem adaylık hem de liderlik konusunda gizli ama çok büyük bir kavga yürüyor. Aynı zamanda PKK ile adı çıkan İyi Parti de kimlik değiştirmeye çalışıyor.

Uzantı ve eklentileriyle 6 artı 1 partiden oluşan muhalefet, bakalım bu seçimlere nasıl girecek?

Bakalım seçim barajının düşmesi ve ittifak kuralının değişmesi bu koalisyonu sarsacak mı?

Özetle, hem Türkiye'yi hem de dünyayı çok sıcak ve kritik bir gündem bekliyor.

Gözlerimiz her zamankinden daha açık olmalı.