Dün Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a olan gaz akışını kesti. Bu iki ülke, doğalgaz bedelini ruble karşılığı ödemeyi reddetmişti.

Doğan şoktan ötürü Avrupa'da fiyatlar % 14 yükseldi. Aynı zamanda bu davranış, Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapan Avrupa ülkelerine bir uyarı niteliği olarak algılandı.



SAVAŞIN KAYBEDENİ AVRUPA

Zaten bu savaşta en büyük kaybedenin Avrupa olduğu görülüyor. Ekonomisinin lokomotifi savaş endüstrisi olan Amerika hep kazanıyor.

Petrol ihracatı düşse bile fiyatları yükseldiği için petrol geliri artan Rusya da kazanıyor.

Doğal kaynaklar bakımından zayıf olan Avrupa ise bu iki ülkenin arasında kaldı ve bu onlar için sonun başlangıcı oldu.

İşin daha da kötüsü, çok ciddi bir liderlik sorunu olduğu için Avrupa'yı bu kısırdöngüden çıkaracak biri de yok.



KADERİN CİLVESİ

Bu arada İkinci Dünya Savaşı sırasında Çekoslovakya'dan Amerika'ya göç eden eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın cenaze töreni yarın yapılacak.

Yaklaşık bir ay önce ölen Madeleine Albright'ın cenazesinin niye bu kadar bekletildiği merak konusu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçan birinin hayatının yarısını savaş endüstrisinin sözcüsü olarak geçirmesi de kaderin cilvesi olsa gerek.



MUSK VE SOSYAL MEDYA

Ancak Amerika'nın asıl gündemi, Elon Musk'ın Twitter'ı alması ve eski Başkan Trump'ın başlatacağı Truth (Gerçek) isimli yeni sosyal medya platformu.

Elon Musk'ın konsantrasyonunun azalacağı düşünüldüğü için Tesla'nın borsa değeri düştü. Twitter'ın özgürleşmesiyle de Trump'ın sosyal medya platformunun gazı kaçtı.

Sosyal medya devlerinin kurallarındaki değişiklikler tüm dünyayı etkileyecek. İlgiyle takip ediyoruz.