Amerikan anayasasındaki ikinci madde, kişilerin kendilerini savunma hakkını ön planda tutarak ülkedeki silah satışının özgürce yapılmasını savunur. Bu maddeyi istismar eden manyaklar da ülkedeki katliamları sürdürürler.



ABD'DE SİLAH ÖZGÜRLÜĞÜ

Son olarak Teksas'ta bir okula saldıran manyak, elindeki otomatik tüfekle 19 öğrenci ile 2 öğretmeni katletti. Amerika'da şimdi hiç olmazsa otomatik tüfeklerin satışlarının yasaklanması tartışılıyor. Başkan Biden da ilk kez silah özgürlüğünün tartışılması gerektiğini söyledi. Tabii bütün bunlar olurken silahlanma özgürlüğünün arkasındaki ideolojiyi de anlamak lazım.

Amerika'da silah sahipliği, özel mülkün kutsiyetini temsil ediyor. Bir Amerikan vatandaşının, mülküne izinsiz giren polisi bile vurma hakkı olabiliyor. Neticede sadece silahları yasaklayarak vahşetin önüne geçilebileceğini zannetmiyorum. Şiddetin, insan doğası dahil birçok sebebi var. Bu sebepler tek tek irdelenirse belki bir sonuca varılabilir.



KRALİÇE'NİN KÖPEKLERİ

İngiltere'de tahta çıkışının 70. yıldönümü kutlanan Kraliçe Elizabeth'in köpeklere olan düşkünlüğü bu ülkede günün en fazla konuşulan konusu oldu. Çocukluğundan başlayarak Corgi cinsi köpeklerle haşır neşir olan ve yüzlerce resmi bulunan Kraliçe'nin yıldönümü dolayısıyla ülkede bu cins köpekler satış rekorları kırıyor. İngilizlerin kraliyet ailesine düşkünlükleri bitecek gibi durmuyor. Belki de Kraliçe ile aynı cins köpeğe sahip olmak bazılarının "kendisini prenses gibi hissetmesine" sebep oluyordur. Kim bilir?



YUNANİSTAN TAHRİK EDİYOR

Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'ye gelecek olursak... Yunanistan, Türkiye'ye dönük tahriklere devam ediyor. Dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki Ege adasını ziyaret ederek buradaki askeri yığınağı denetledi. Bilindiği gibi Ege adalarının bazılarını ve 12 Ada'yı Yunanistan'a veren anlaşmalara göre bu adaları silahlandırmak yasadışıdır. Bütün yasadışılığa rağmen Miçotakis'in itiraf niteliğinde yaptığı silah ziyareti, "PKK'nın yerini Yunanistan mı alıyor?" sorusunu gündeme getirdi.



ENFLASYONA İLAÇ OLACAK

Dün en düşük emekli memur maaşına gelecek zam yüzde 40 olarak açıklandı. Temmuz zammıyla birlikte yüzde 50'ye yaklaşacağı söyleniyor. Bu zam, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olan enflasyon kanserine ilaç olacak. Bakan Nureddin Nebati, enflasyonun düşüşe geçeceğinin altını çizdi. Umarım hedeflerde sapma olmaz.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kırılan tedarik zinciri beraberinde büyük enflasyon dalgasını getirdi. Hayat pahalılığı tüm dünyada gündemin zirvesinde. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar devam ettiği sürece bu tip ayarlamaların sık sık yapılması lazım. Bu dalgalanmalar yakın zamanda bitecek gibi de durmuyor.