Sabah Gazetesi önemli bir gazetecilik başarısına imza attı. Arkadaşımız Abdurrahman Şimşek, Stockholm'e giderek İsveç- PKK işbirliğini deşifre etti. Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldığını iddia eden İsveç, PKK bayrağını devlet binalarına yansıtmaktan geri durmadı. Dahası, devlet fonlarının, PKK'lı milletvekillerinin girişimleriyle terör örgütüne aktarıldığı ortaya çıktı.

PKK'nın yasal bir örgüt olarak faaliyet gösterdiği artık bu özel haberle tescillenmiş oldu. Bundan sonra İsveç'ten somut bir adım gelse bile, bize 3 yıldır uyguladığı silah ambargosu süresi kadar bizim onu NATO'nun kapısında bekletmemiz gerekir. Kaldı ki silah ambargosu da hâlâ devam ediyor.



MACRON TAHILA GÖZ DİKTİ

İlk defa BBC'ye demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz Ukrayna'yı işgal etmedik, bu bir güvenlik operasyonudur" dedi. Lavrov, Kırım'ı Rusya'nın ilhak etmesinden bu yana Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı sürekli kışkırttığını söyleyerek, "Tabii ki bizim de içimiz tam rahat değil ama başka çaremiz yoktu" dedi.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından çok soğuk karşılandı. Birbirlerine sert bakışlar atan liderlerin daha sonra sarılarak verdikleri poz hiç inandırıcı bulunmadı. Zelenski, İtalya Başbakanı Draghi'ye ise çok sıcak davrandı. İşin en acıklı yanı ise Zelenski gibi kukla bir karakterin bir gün Almanya'ya, bir gün Fransa'ya posta koyacak yüzü bulması.

Macron'un, Birleşmiş Milletler programı çerçevesinde Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden Avrupa'ya taşıma planı var. Türkiye ile Rusya'nın tahıl güvenliği konusundaki anlaşmasını yok sayan Macron, Ukrayna tahılını Romanya üzerinden Avrupa'ya taşımak istiyor. Anlayacağınız kimsenin derdi barış ya da insanlık değil. Hepsi siyasi şov peşinde.



GÜCÜ ELİNE GEÇİRİNCE YAPARLAR

Dünkü yazımda TÜSİAD destekli 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının "yapacaklar" listesini biraz esprili bir dille alt alta sıralamıştım. Sosyal medyada çok ses getiren bu yazıyı beğenenler olduğu gibi abartılı bulanlar da olmuş. O yazıyı madde madde okuyun ve kendinize şu soruyu sorun: "6'lı masa gücü eline geçirdiğinde bunları yapar mı yapmaz mı?" Bugün espri olarak gördüğümüz her şey bir anda gerçek oluverir. Benden hatırlatması...



ARINÇ'I GÖKÇEK'E HAVALE EDİYORUZ

AK Parti'de trenden inenler konvoyuna Babacan, Davutoğlu ve Gül'den sonra Bülent Arınç da eklendi. Kılıçdaroğlu elini sıkmadığı için sinirlenip kürsüye çıkan Arınç, Erdoğan ve mensubu olduğu partiye ağzına geleni söyledi. Sayın Arınç, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayı başaramasa da konuşmasının sonunda övgüsünü almayı başardı. Bülent Arınç'ın bu hazımsız ve tutarsız davranışlarını Melih Gökçek'e havale ediyoruz. Onun hakkından en iyi o gelir.