Daha önce cilt kanseri geçirdiği söylenen Amerikan Başkanı Biden, yeni hastalığı Kovid- 19'u gayet mutlu geçiriyor. Yazılı ve sözlü açıklama yaparak kendisine sağlık dileyenlere teşekkür etti. Ancak Biden bu aralar ne yapsa kimseye yaranamıyor. Özellikle Demokrat Parti, yani kendi destekçileri Biden'ı yerden yere vuruyor.

Kamera karşısında yaptığı açıklama sırasında hastalığına rağmen maskesiz olmasıyla eleştirilen Biden'la, "Kovid'den sonra herhalde çocuk felcini de çok başarılı atlatır" diye dalga geçiyorlar.

Amerika'daki küresel düzen, Biden'ı çoktan çizmiş durumda. Şu anda hararetle yerine yerleştirecekleri yeni kuklayı arıyorlar. Biden ise acınacak halde, sadece bir konu mankeni. Kendinin ve oğlunun sapkınlıkları ile kirli ilişkileri bilindiği halde piyasaya sürüldü. Çünkü böyle insanlar çok kolay kontrol edilirler.



TÜRKİYE DÜNYA GÜNDEMİNDE

Bütün dünya İstanbul Dolmabahçe'de yapılan zirveyi konuştu. Al Jazeera ve SKY News gibi birçok kanal zirveyi canlı olarak yayınladı. İtalya, "Anlaşma, Türk diplomasisinin meyvesidir" derken, Fransa tahıl anlaşmasında Erdoğan'ın başarısının altını çizdi.

BBC ise "umut ışığı" ifadesini kullanarak anlaşmayla birlikte emtia piyasalarında gıda fiyatlarının düştüğünü duyurdu. CNN ve New York Times gibi Amerikan basınında da zirveye çok olumlu yaklaşılırken ilginç bir şekilde Rus basını da olaya çok geniş yer verdi.

Dünya medyasında çıkan haberlerin hepsini özetleyecek olursak "Türkiye'nin ve Erdoğan'ın öneminin" altı çiziliyor ve gıda konusunda ümit doğduğundan bahsediliyor.

Bu anlaşma dünyanın yaşadığı büyük buhranda ilk defa olumlu yönde bir değişiklik getirdi. Barış yönünde küçük de olsa çok önemli bir adım atıldı. Rusya ve Ukrayna, savaştan beri ilk defa ortak bir metne imza attı. Buna aracı olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır.