Kötü giden dünyada bu aralar Türkiye için ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Bundan sonra İstanbul Havalimanı'na gidenler telefonlarında 5G işaretini görebilecekler. 5G demek, "beşinci jenerasyon iletişim teknolojisi" demek. Yani bağlantının hızlı olmasından öte bir durum.

5G teknolojisinin kullandığı frekans ile uçakların yüksekliğini ölçen aletin frekanslarının yakın olmasından ötürü Amerika'da Federal Havacılık Kurumu ile Federal İletişim Kurumu kavga halindeydi. Bu teknolojinin artık bir havalimanında kullanılıyor olması bu tartışmaları da bitirecek gibi duruyor.



ULAŞIMDA BÜYÜK KRİZ

Bizde bunlar yaşanırken Almanya'da havacılık sistemi büyük krize girdi. Lufthansa Havayolları'nda yaşanan grev nedeniyle 701 tane uçuş iptal edilirken on binlerce yolcu da mağdur oldu. İnsanlar valizlerini almak için saatlerce bekliyorlar. İngiltere'de de benzer görüntüler yaşanıyor. İnsanlar 6-7 saat bekleyerek uçabiliyorlar. Belçika, Hollanda ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Dahası demiryollarında da benzer ulaşım krizleri haberleri gelmeye başladı.



TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK

Peki Türkiye'de durum nasıl? Hatırlarsanız 6'lı masada, "Atatürk Havalimanı yeterliydi, İstanbul Havalimanı'na ne gerek vardı" itirazları sık sık dile getiriliyordu. Şimdi yeni havalimanlarının ne kadar kritik önemde olduğunu daha iyi anladık. İstanbul Havalimanı'nda sistem tıkır tıkır işliyor ve turistler hayranlıklarını dile getiriyorlar.

Hava ulaşımının örnek şekilde işlediği tek şehrimiz İstanbul değil. Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyona ulaştı. Bu turistler arasında Almanlar birinci, Ruslar ikinci, İranlılar ise üçüncü sıradaymış. Hepsi ülkemizden mutlu ayrılıyorlar. Bu yıl 47 milyon turist ve 37 milyar doların üzerinde turizm geliri bekleniyor.



AVRUPA'NIN ENERJİ KâBUSU

Avrupa'nın tek sorunu ulaşım değil. Avrupa'yı önümüzdeki kış kıtlık ve soğuk tehlikesi bekliyor. Rusya'ya uygulanan ambargolar gelişmiş Avrupa ülkelerini vurdu. Şimdi kara kara bu kışı nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Bazı ülkeler klimaların kapatılmasını, lambaların tasarruflu kullanılmasını ve soğuk duş alınmasını öneriyor. Bunların hiçbiri kış aylarındaki ısınma krizinin önüne geçemeyecek. Türkiye'de ise bu tür riskler yok. Dahası Avrupa'nın tahıl krizi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik tecrübesi sayesinde çözüm yoluna girdi. Türkiye'yi Rusya'ya karşı kışkırtan Avrupa ülkeleri ve yerli muhalefet, tehlikenin büyüklüğünü görünce adeta sessizliğe büründü.



AKKUYU'YA 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye'yi Rusya'ya karşı kışkırtanlardan bahsedince aklıma geldi. Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali yatırımı için Türkiye'ye 15 milyar dolar gönderiyor. Bu parayı iki yıl boyunca Türkiye'de tutacak. Ekonomi siteleri bu haberi, "Putin'den Türkiye'ye bir jest" olarak yorumluyor. Özetle, bizim karamsar olmamız için hiçbir sebep yok. Bir de şu enflasyon canavarını yenersek sırtımız yere gelmez.