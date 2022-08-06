KPSS'deki sorunlar nedeniyle ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasının ardından başlayan gelişmeler, "paralel devlet" ve "FETÖ" kuşkularıyla derinleşiyor.

Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "sadece sınavların değil cemevi saldırısının da çok yönlü araştırılması, Balıklı Rum Hastanesi yangınının da provokasyon amaçlı olup olmadığının mutlak suretle ortaya çıkarılması" gerektiğini söyledi. Bunların toplumdaki güven ortamını sarsmayı amaçlayan eylemler olduğunu belirtti.

KPSS soruşturması genişleyerek devam ediyor. Başka yayınevlerinin de inceleneceği söylenirken iki dershaneye giden bazı öğrencilerin bütün soruları bildiği de iddia ediliyor. ÖSYM çalışanlarının banka hesapları da inceleniyor.

ÖSYM'de soruları seçenlerin niye o yayınevinin deneme sorularını aldığı çok önemli. Ama tembellik de olsa kötü niyet de olsa rezalet. Zaten suçlu kim olursa olsun Devlet Bahçeli'nin bahsettiği gibi amaç güvensizlik ortamının topluma saçılması.

Bereket Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet doğru refleks gösterdi de ÖSYM Başkanı görevden alınıp Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi.

Bu soruşturmanın sonuçları, devletteki "paralel yapıların" temizliğinin ne seviyede olduğuna dair önemli işaretler de verecek. Merakla bekliyoruz.



KOVİD YAYGARASI

Kovid salgın senaryosu dünyanın her ülkesinde hortlamış durumda. Dün Almanya Sağlık Bakanı da yaptırdığı tüm aşılara rağmen Kovid 19'a yakalandı ve izolasyona girdi.

Amerika'da ise ikinci kez Kovid'e yakalanan Başkan Biden'ın testi pozitif çıkmaya devam ediyor. Dilerim dünyayı yaşanılmaz hale getiren yasaklar ve mecburiyetler saçmalığı yeniden hortlamaz. Zira kopartılan yaygaralar bu yönde. Bir yandan da maymun çiçeği salgını gündeme sokulmaya çalışılıyor.

ABD ise Ukrayna cephesine ek Tayvan cephesini açmaya çalışıyor. Dünyanın işi zor.