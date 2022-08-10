Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kore'den satın alınan Abdülhamid Han araştırma ve sondaj gemisi, Mavi Vatan'da araştırmalara başladı. 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik mürettebatıyla birlikte sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak. Yedinci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.

Bence dün "milli enerji hamlesi" yolunda tarihi bir gün yaşandı. Ukrayna krizinin ardından enerji ve tarımın değeri bir kat daha arttı. Bu yıllara kadar hep başkalarının yaptığı sondaj sonuçlarına güvendik ve tabii ki hiçbir şey bulamadık.

Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı sırasında devreye girmeye başlayan sondaj gemilerimiz 4'ü buldu. Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek. Abdülhamid Han gemimizin yolu açık olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi, en yakın zamanda hayırlı haberlerini bekliyoruz.



CEMEVİ ZİYARETİ NEDEN ÖNEMLİ

Muharrem ayının 10'unda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir cemevini ziyaret ederek Kerbela şehitlerini Alevi vatandaşlarımızla birlikte andı ve oruç açtı. Ben bu ziyareti çok anlamlı buluyorum. Bilindiği gibi son dönemde cemevlerine yönelik provokatif saldırı girişimleriyle "toplumsal barışın bozulmaya çalışıldığına" şahit olmuştuk.

Erdoğan'ın ziyareti, bu fitne ateşini yakmak isteyenlere en güzel cevap oldu. Mezhepçiliğin İslam dünyasına zarar verdiğini sık sık vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyareti yeni bir dönemin ilk işareti de olabilir.



TRUMP'I ENGELLEME OPERASYONU

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evini FBI bastı. Baskının mazereti oldukça tuhaf. Beyaz Saray'da olması gereken bazı belgelerin Trump'ın evinde olduğu düşünülüyor. Amerikan tarihinde ilk defa bir başkan bu şekilde muamele görüyor.

Türkiye'de darbe dönemleri dışında böyle bir rezalet yaşanmadı. Ne başbakanlar, cumhurbaşkanları geçti ama hiçbiri evinde taciz edilmedi. Zaten bizim sistemimiz böyle tacizlere müsaade etmiyor. Böyle bir operasyonun yapılabilmesi için Meclis'in üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Trump, önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olacağını geçen hafta New York'taki bir toplantıda açıklamıştı. Ancak mevcut iddialardan suçlu bulunursa siyaset yasağı gelecek.

Amerikan derin devleti, Trump'ı yok etmek için elinden geleni yapıyor. Aynı bizdeki bazı siyasetçilere yapmaya çalıştıkları gibi...