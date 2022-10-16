Türkiye, Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerine ağlıyor. Maden kazalarını tam unuttuk derken yine yüreğimize ateş düştü. Bir daha böyle bir maden faciasının yaşanmaması için bütün tedbirler alınmalı. İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok.

Ateş gerçekten düştüğü yeri yakıyor. Bizleri duygulandıran çok fazla insan hikayesi var. Arkadaşlarını kurtarmak için hayatını feda eden... 4 gün önce evlenen... Yeni evlat sahibi olan... Eşinin çizmesi ile hastane koridorlarında bir müjdeli haber bekleyen... Hepsi birbirinden acı.

Devlet, tüm kurumlarıyla facianın gerçekleştiği Bartın'daydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olay yerine intikal ederek kurtarma çabalarını koordine ettiler. Bakanların hemen ardından Diyarbakır programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bartın'a geldi.

Facianın gerçekleştiği yerde bir konuşma yapan Erdoğan, "Bu patlamanın nedeni yapılacak soruşturmalarla ortaya çıkacaktır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimizi çıkartmaktı. En son 41. işçimize ulaştık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Teknolojinin tüm kabileyetlerini maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için çalışmalar içerisindeyiz." dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından evlere taziye ziyaretlerinde bulundu ve "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi.

Evet sözün bittiği yerdeyiz. Kaderin önüne geçilemiyor ama sorumlulardan hesap sormak bizim elimizde. İhmali olanlar mutlaka hesap vermeli. Hesap vermeli ki bir daha böyle acılar yaşanmasın. 41 madencimize Allah rahmet eylesin Ülkemizin başı sağolsun.



MUSK VE PENTAGON GERİLİMİ

Pentagon ile Elon Musk arasında gerilim var. Bilindiği gibi Elon Musk'ın şirketi Starlink, Ukrayna'daki internet altyapısını sağlıyordu. Bütün askeri iletişim bu altyapı üzerinden yürüyordu. Elon Musk verdiği servisin artık çok pahalı olduğuna karar verdi ve Pentagon'a bir fatura yolladı. Bu faturaya göre Ukrayna'daki internet servisini devam etmesi için Pentagon'un yıl sonuna kadar 120 milyon dolar sonraki yıl içinde 400 milyon dolar ödemesi lazım. Bunun ödenmemesi durumunda Elon Musk servisi keseceğini açıkladı. Herkes merakla Pentagon'un tavrını bekliyor.