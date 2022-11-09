Türkiye'ye PKK'lıları iade edeceğini söylemek için gelen İsveç Başbakanı Ankara'dayken, Başbakan'ın mensubu olduğu parti üyesinin İsveç'te 2018 yılında Abdullah Öcalan ile çekilen bir fotoğrafı gündeme geldi. "İsveç Başbakanı Türkiye'de ama partisinin üyesi neler çeviriyor" yorumlarına yol açtı.

Özetleyecek olursak, Finlandiya'nın NATO üyeliği daha muhtemel dururken, İsveç genetik yapısı itibarıyla PKK ve FETÖ'yü bünyesinden atmakta çok zorlanacak. Sonunda başarma ihtimali de çok az.

Bir örnek vermek gerekirse, İsveç'in himaye ettiği FETÖ imamları hakkında Sabah Gazetesi 6 manşet haber yaptı. 6 FETÖ'cü, İsveç'in çeşitli şehirlerinde deşifre edildi. Ancak İsveçli yetkililer bu konuda adeta dut yemiş bülbül gibi davranıyorlar.

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AVRUPA ÇIRPINDIKÇA BATIYOR

Dünyanın göz göre göre içine sokulduğu kriz derinleşerek devam ediyor. Pandemi sürecinde başlatılan "sıfırlama" işlemi başarıyla devam ediyor. Küresel güçler, devletleri ve insanları sıfırlamak için ellerinden geleni yapıyor. Amaçları dünyanın tek hâkimi olmak. Bunun için Avrupa, ABD falan da dinlemiyorlar. Önlerine kim çıkarsa silindir gibi eziyorlar. Avrupa, enerji tedarikçisi olan Rusya'dan koparıldığı için son 50 yılın en büyük krizini yaşıyor.

Sırada ABD var. Amerika içine girdiği 3. Dünya Savaşı senaryosundan bir an evvel çıkmazsa hem ABD hem de dünya için çok kötü olacak. Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla birlikte küresel çetenin piyasaya sürdüğü senaryo dışında bir hayat olduğu gerçeğinin ortaya çıkma ihtimali doğdu.

Hızla değişen dünyada tek kontrolümüzde olan şey, kafamıza giren bilgilerdir. Bu konuda çok hassas olmalıyız. Özellikle "küresel medyanın ısrarla tekrarladığı her şeyin yalan olduğu" gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

Mesela Avrupa, içine çekildiği bataklıktan çıkmak için debelenirken daha da çok batıyor. Bütün algıları Rusya düşmanlığıyla bozulan Avrupa, NATO'nun Rusya ile olan sınırını genişletmek için elinden geleni yapıyor. O derece ki yıllardır içlerinde besledikleri PKK'lıları bile feda etmeye hazırlar. Ancak bu o kadar kolay olmuyor.

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ERDOĞAN ESERDEN ESERE KOŞUYOR

Dünyada bunlar olurken iç siyasette de durum çok fazla değişmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün yeni bir açılış yaparken rakipleri ise birbirinin saçını başını yolacak seviyeye geldi. Hasankeyf- Gercüş Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız" dedi.

Evet gerçekten dünyanın girdiği bu derin kriz de 2009'da olduğu gibi Erdoğan'ın başarılı hamleleri sayesinde Türkiye'yi yine teğet geçecek gibi duruyor. Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok. Çok basit görünse de dünyadan temel farkımız bu.