Cumhurbaşkanı Erdoğan için hayati önemde diplomatik temaslar başlıyor.

Erdoğan bugün önce Putin'le, daha sonra da Zelenski'yle görüşecek. Bu görüşmede asıl konu, Rusya'nın elindeki buğdayın ve arpanın dünyada ihtiyacı olan bölgelere dağıtılması olacak.

Bu konudaki problem, Karadeniz'deki gemilere sabotaj yapılacağı iddiaları. Rusya bunun olmayacağının garantisini istiyor.

Tabii bunun yanında Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki nihai barış görüşmelerinin ülkemizde yapılmasına da talip. Ukrayna'da barışın şartları oluştuğu zaman masanın muhtemel adresi İstanbul olacak.

Askeri ve siyasi uzmanlar, bunun tarihinin de önümüzdeki ilkbahar olduğunu söylüyorlar.

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HULUSİ AKAR'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının TBMM'deki bütçe konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akar konuşmasında Türkiye'nin gündemiyle ilgili hemen hemen tüm konulara değindi.

Bakan Akar'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

- 2015'ten bugüne kadar; yurtiçinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır.

- Bir kez daha vurgulamak isterim ki bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Bunun aksini söyleyen kalleştir.

- Sınırlarımızdaki operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır.

- Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır.

- TSK'dan bugüne kadar 10 bini bakan onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir.

Anlaşılan, çok hareketli ve olaylı bir yılın sonuna gelirken daha da hareketli ve olaylı bir yıl bizi bekliyor.