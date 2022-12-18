Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 75 bin kişinin katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada geçen hafta gündeme damgasını vuran konulara değindi.

Erdoğan'ın konuşmasında 6 yaşındaki kız çocuğu ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı yorumlar dikkat çekiciydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. Bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket, ayrı bir konu. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin" derken İmamoğlu kararıyla ilgili de şunları söyledi:

"Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht kavgalarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye, hâkimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok. Karar istinafa gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır. Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti."



SEÇMENİN FERASETİ

6'lı masaya da "Hodri meydan" diyerek adaylarının açıklanmasını isteyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı adayını açıklamış ve meydanlarda. Toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan 6'lı masa ve ortaklarının yüreği yetiyorsa çıkıp adaylarını açıklasınlar. Bize isim fark etmez, çamura yatmadan 'Bizim adayımız bu' deme cesaretini göstersinler" dedi.

Görüldüğü gibi Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki 6'lı masa elemanlarına can suyu gibi gelen "mahkûmiyet" kararının rüzgârı uzun sürmeyecek. Bir tarafta plan, proje ve icraat, diğer tarafta ise küresel güçlerden destek alan hamaset siyaseti var.

Seçmen her seçimde olduğu gibi ferasetiyle doğruyu görecektir.