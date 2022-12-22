CHP Lideri Kılıçdaroğlu ilginç bir benzetmede bulunarak "İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz" dedi. İmamoğlu da bu benzetmeye "Onur duyarım" karşılığını verdi.

Türk siyaset tarihinin belki de en samimiyetsiz bu diyaloğu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmada da gündeme geldi.

Eski futbolcu olan Erdoğan, bu pası yine gole çevirdi. Erdoğan'ın, "Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde" sözleri büyük alkış aldı.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun ebeveynleri siyasette tartışma konusu oldu. CHP lideri "Oğlum" dese de İmamoğlu, CHP'yi evi gibi görmediği gibi Kılıçdaroğlu'nu da asla babası yerine koymuyor. Artık onun gerçek evi İyi Parti, manevi annesi de "Akşener" gibi görünüyor. Akşener de Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na "Evladım" diyor.

Sosyal medyada bazı muzip kullanıcılar, "Bu evlat tartışması aile mahkemesinde biter", bazıları ise "Siyasi DNA testi yapılsın. Ülkücü mü sosyal demokrat mı anlaşılsın" demiş. Bence aile mahkemesi buna karar veremez. Yine iş dönüp dolaşıp Müge Anlı'ya gelecek gibi görünüyor.

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ÜCRET ZAMMI FIRSATÇILARINA DERS OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyayı saran bu enflasyon canavarıyla mücadele ederken diğer taraftan işçi, memur ve emeklileri fiyat artışlarına karşı korumak için büyük mesai harcıyor.

Şimdi gündemde asgari ücret zamları var. Türk-İş 9 bin lira rakamını telaffuz ederken işveren 8 binde ısrarlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafları memnun edecek bir rakam açıklaması bekleniyor.

Ancak şöyle bir sorun var: Daha maaş zamları hesaplara yatmadan temel tüketim maddelerinin etiketleri aynı oranda artıyor. Bu fırsatçılar yüzünden iktidarın büyük fedakârlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor. Erdoğan grup toplantısında bu fırsatçılığa artık izin vermeyeceklerini açıkladı.

Dün ajanslara güzel bir haber de düştü. Kartel kurarak temel tüketim maddelerinin fiyatlarını manipüle eden market ve tedarikçilere 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Ayrıca ceza yiyen markalar teker teker deşifre edildi. Umarım bu cezalar, ücret zammını gördüğünde deli danalar gibi koşarak etiketleri değiştiren fahiş fiyatçılara bir ders olur.