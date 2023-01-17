Günler önceden bu sütunlarda HDP ile DEVA Partisi'nin seçim ittifakı yapacaklarını ya da HDP'nin DEVA listesinden Meclis'e gireceğini yazmıştım. Ali Babacan cephesinden HDP ile ittifak görüşmeleri konusunda bir yalanlama gelmedi. Dahası son günlerdeki gelişmeler de bizim iddialarımızı doğrular nitelikteydi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, üst üste yaptığı açıklamalarla HDP çizgisini de aşarak "Kandil ağzı"yla konuşmaya başladı. Anayasa'daki "Türklük" tanımını kaldıracaklarını açıkladı. Türk ordusuna iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Son olarak PKK terör örgütünü dağlardan silen Baykar imzalı SİHA'ları hedef aldı

Aslında SİHA'larla ilgili açıklamalarını "dil sürçmesi" zannetmiştik. Bu kadar pervasız olabileceğini tahmin etmiyorduk.

Dün FOX TV'deki bir programa katılan Babacan, SİHA'ları hedef alan açıklamalarını daha da ileri taşıyarak "SİHA'lara dokunmaya devam edeceğiz" dedi. Aslında, "Biz iktidara gelirsek savunma sanayiini yeniden ABD'ye mahkûm edeceğiz" demek istiyordu.

Babacan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyadaki PKK'lı ve FETÖ'cü troller topyekûn saldırıya geçti.

Babacan PKK'ya göz kırparken, genel başkan yardımcıları da boş durmayıp FETÖ'cü KHK'lılara mavi boncuk dağıtmaya devam etti.

Herhalde Türk siyaset tarihi daha önce bu kadar büyük bir savrulma görmemiştir. HDP bile bu kadarına cesaret edememişti.

Artık şunu açık açık söyleyebiliriz: "HDP/ PKK, 6'lı masanın gizli ortağı değildir. HDP/PKK çizgisi, DEVA Partisi ve Ali Babacan üzerinden artık 6'lı masanın 'resmi' ortağıdır." Bundan sonrasını milliyetçi kökenli İyi Parti ve Meral Akşener düşünsün...

Hâlâ aklıma takılan bir soru var. Ali Babacan'ı HDP/PKK'nın kucağına iten olay nedir? Bunun cevabını da çok yakında öğreneceğiz...

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MUHALEFET, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN NEDEN KAÇIYOR?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ortada hiçbir tartışma konusu yokken "başörtüsü konusunda kanun teklifi" vereceğini açıkladı. Oysa ihtiyaç olan kanun düzenlemesi değil, başörtüsüne anayasal güvence getirmekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'nin kanun değişikliği teklifini daha ileriye götürerek meseleyi anayasal zemine taşıma kararı aldı.

Ancak CHP ve İyi Parti, Anayasa değişikliği konusunda AK Parti heyetine randevu vermeyerek işi yokuşa sürmeye çalışıyor. Anayasa değişikliği için 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Muhalefetin eski alışkınlıklarını bir kenara bırakarak Türkiye'nin bu en kronik meselesine destek vermesi gerekiyor. 2008 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldıran Anayasa değişikliğini "411 el kaosa kalktı" diyerek manşetten duyuranları tarih hiç unutmadı. O dönemin aktörleri utanç içerisinde silindi gitti. 2023 yılında başörtüsü konusunda anayasal güvenceye engel olmaya çalışanları tarih unutmayacaktır.