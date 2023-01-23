İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu Cuma günü sona erdi. Dünyanın geleceğinin belirlendiği iddia edilen bu toplantıya en etkili 2 bin 700 kişi katıldı.

Bildiğiniz gibi Recep Tayyip Erdoğan 2009'da dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'in yüzüne karşı dünya mazlumlarının isteyip de söyleyemediği her şeyi söyleyip Davos'un üzerini çizmişti. Türkiye 14 yıldır Davos'a üst düzey katılım gerçekleştirmiyor.

2023 Davos Forumu'na katılan Deva Partisi lideri Ali Babacan ise "Erdoğan'ı nasıl devirebiliriz?" sorularına cevap vermeye çalışmış ve hükümetin değişeceği garantisini vermiş. Türkiye'ye yapılan haksız saldırılara ise siyasi hırsları uğruna destek vermeyi tercih etmiş. Bunu da Halk TV'de gururla anlatmış. Türkiye'deki SİHA gibi milli savunma teknolojilerini itibarsızlaştırmaya çalışan Babacan, Davos'ta duyduğu hayali projelerden övgü ile bahsetmiş. Neyse konumuz Babacan değil, onu 6'lı masa düşünsün...

Forumdan sonra uluslararası basında birçok makale kaleme alındı. Davos'un modasının geçtiğini yazanlar da vardı, etkisini yitirdiğini düşünenler de. Pandemiden sonra aslında bütün ülkeler kendini kurtarma derdine düştü. Kimsenin "ortak gelecek" falan düşündüğü yok. Zaten adı "ekonomik forum" ama burada doğrudan ekonomi hiç konuşulmuyor. Küresel sermaye, devletler aracılığıyla insanlığın geleceğine nasıl yön vereceklerini tartışıyor. Dünya Sağlık Örgütü insanlığın sağlığını ne kadar önemsiyorsa, Dünya Ekonomik Forumu da dünya halklarının ekonomik geleceklerini o kadar önemsiyor.



KONUŞMALARI ESKORTLAR ÖNCEDEN BİLİYORMUŞ

Son Davos toplantısına ekonomi, iklim değişikliği ve kıtlık değil "Salome Balthus" lakaplı bir eskort kadın damgasını vurdu. Gerçek adı 'Klara Johanna Lakomy' olan 39 yaşındaki bu eskort kadın Alman Bild gazetesine konuşmuş. Gazete, dünyaca ünlü isimlerle birlikte olan bu eskortun 4 günde kazandığı dudak uçuklatan parayı ön plana çıkarmış. Ben ise bir cümlesine çok takıldım. Lakome, "Çok önemli insanlarla zaman geçirdim ve onlar kamuoyuna yapacakları açıklamaları söylemeden önce hepsini biliyordum. İsviçre'deki günlerim çok ilginçti" diyor.

Anlayacağınız dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kimbilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir. Eskortlardan ifşaatler gelmiş ama Davos'taki küresel sermayenin aktörlerinden hala ses yok. Belki de "Davos'ta yaşanan Davos'ta kalır" diye düşünüyorlardır kimbilir...