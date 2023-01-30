Cumartesi günü Le Monde Gazetesi'nde şöyle bir başlık vardı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde".

11. toplantıdan da sonuç çıkmadı. Gözler 13 Şubatta Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki 12. toplantıda. Peki bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacak? CHP cephesine göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık kesin. Muhalefetin adayını 13 Şubat toplantısının ardından Saadet lideri Karamollaoğlu'nun açıklayacağı iddia ediliyor.

İyi Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi ise henüz pes etmiş değil. Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez. Aslında bunu İmamoğlu'ndan çok Meral Akşener istiyor. Eğer Akşener'in istediği lider aday olursa, benim dediğim oldu diyecek masadaki gücü daha da artacak.

Demokrat Parti ve Saadet ise haftalar önce Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. CHP liderinden arzu ettikleri miletvekilliğini aldıkları anlaşılıyor.

Gelecek ve Deva Partisi'nin ise kafası hâlâ karışık. Yüzde 1'in altındaki oy oranlarına rağmen CHP'den istedikleri sayıda milletvekili alamadıkları biliniyor. Meral Akşener ise 6'lı masadaki milletvekili dağılımı konusunda Kılıçdaroğlu kadar cömert değil. Bu süreçte egosu tavan yapan Davutoğlu ve Babacan istediğini alana kadar milletvekili dayatmasını sürdürecek.

HDP cephesine gelince; Abdullah Öcalan, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını istiyor. Bunu da Pervin Buldan üzerinden açıkladı. Kandil ise 6'lı masanın adayına kayıtsız, şartsız, pazarlıksız destek veriyor.

İşte muhalefet böyle bir dağınık ortamda 13 Şubat'a hazırlanıyor. Kaç aday çıkar henüz bilmiyoruz. Ancak görünen o ki 6'lı masadaki kavga seçim sürecinde de devam edecek. Muhalefet cephesindeki en büyük dağılma sürecini 14 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Türkiye siyaset tarihi onları hiç iyi hatırlamayacak.

***



BİRİNCİ YILINA GİRERKEN RUSYA-NATO SAVAŞI

24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna topraklarında başlayan Rusya-NATO savaşı 1. yılına yaklaşıyor. Putin'in "Özel bir askeri operasyon" sözleriyle başlattığı bu savaşın 1 yıl süreceğini kimse tahmin etmiyordu. Bugün de savaşın ne kadar süreceğini kimse kestiremiyor.

Nedenine gelince... ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndereceğini açıklaması ile Rus saldırıları hızlandı. Almanya'nın Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yakması barışa da Ukraynalılara da bir şey kazandırmayacak. Aksine daha fazla kan dökülmesine neden olacağı gibi barışa biraz daha uzaklaşacağız.

ABD ve Almanya'nın son hamlelerini Rusya karşılıksız bırakmıyor. Ukrayna'nın doğusuna binlerce Rus askerinin gönderileceği açıklandı. Batı ise kesinlikle askeri personel desteği vermemekte kararlı. Kış aylarında yavaşlayan savaş ilkbahar ile birlikte daha da şiddetlenecek.

ABD yönetiminin Ukrayna'nın geleceğini falan düşündüğü yok. Rusya'yı ve Çin'i güçsüzleştirip yeniden tek kutuplu dünya hayali kuruyor. Türkiye'nin denge politikası ise bölgedeki ABD'nin çıkarları ile çatışıyor. Biden yönetiminin Türkiye ve Erdoğan hazımsızlığının başka bir açıklaması yok.