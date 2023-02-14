Yaşadığımız büyük felaketin boyutlarını yeni yeni anlıyoruz. Bu öyle bir felaket ki 12 bin yıllık tarihi olan Hatay şehri tamamen yerle bir oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı son basın bülteninde yer alan rakamlar felaketin boyutlarını da anlatıyor. 33 bin bina yıkılmış ya da acilen yıkılması gerekiyor. 6 bin bina orta, 60 bin bina ise az hasarlı. Nereden bakarsanız bakın 100 bin binanın kademeli olarak yeniden yapılması gerektiğini düşünebiliriz.

Biliyorum rakamlar çok büyük. Bir ülkenin bu yükü kaldırması çok zor. Fakat Türkiye elbirliğiyle bu felaketin üstesinden gelecektir. Daha önce başardık, yine başarabiliriz. Yarın içlerinde ATV'nin de olduğu 8 ulusal TV kanalı "Türkiye Tek Yürek" diyerek ortak bir yardım yayını yapacak. Bu yardım kampanyasında zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimizi bütün dünyaya göstereceğimizi düşünüyorum.

Türkiye, evet talihsiz bir ülke ama asla sahipsiz değil. Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi dünyanın en tecrübeli lideri bulunuyor. 25 yıl boyunca birçok zorlukların üstesinden geldi. Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hiç rahat bir dönemi olmadı. Hep sorunları çözerek ilerledi. Krizleri yönetmeyi iyi biliyor. Zaten gücünü de zorluklardan alıyor. Yeminli Erdoğan düşmanları bile itiraf etmeseler de böyle zor zamanlarda içten içe ona güveniyor.

Biz de Erdoğan'a güveniyoruz. Birlikte her güçlüğün üstesinden gelecek güçlü bir millet olduğumuzu da biliyoruz. Bir yıl sonra bambaşka bir Türkiye'yi konuşacağımıza eminiz. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin rüzgârına kapılarak bu gücümüzü ziyan etmeyelim.

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İYİ Kİ SAHADA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYADAKİ REZİLLİĞİ GÖRMÜYOR

Depremin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Yıllardır yalan haber üretme konusunda tecrübe kazanmış ajanslar, deprem olur olmaz harekete geçti. "Afganlar insanların kollarını kesiyor, bileziklerini alıyor" diyen sahtekârları da gördük, "Baraj yıkıldı Hatay'ı boşaltın" diyen şarlatan sosyal medya fenomenlerini de.

İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu. Bir de "Teyit Hattı"... Sosyal medyadaki bu yalan bombardımanına anında cevap veriliyor.

Devlet, afetle mücadelede harcayacağı enerjisini yalanla mücadele için kullanmak zorunda kalıyor. Bilgi kirliliğini yayanların ise bu umurunda bile değil. Bir yalanları ortaya çıkınca hemen yenisini dolaşıma sokuyorlar. Bunlar cahil insanlar da değil. İçlerinde profesör de var, şarkıcı da, ressam da, eğitimci de, işadamı da... FETÖ'cüleri ve PKK'lıları sanırım eklememe gerek yok.

Koro halinde "Hiçbir şey yapılmıyor" yalanını yaymaya çalışıyorlar. Sosyal medya hiç bu kadar kirlenmemişti. Allah'tan deprem bölgesinde canla başla çalışan 200 bin insan, bu yalan bombardımanını görmüyor.