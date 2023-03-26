Seçim süreci tüm hızıyla ilerliyor. Bir yandan milletvekili adayları belirleniyor, diğer yandan ittifak pazarlıkları sürüyor. İttifak pazarlıklarında son görüşme Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanacak.

Muharrem İnce, muhtemel olarak 100 bin imza toplamayı başaran tek lider olacak. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla birlikte, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adayı 6'lı Masa'yı çıldırtacak noktaya getirdi.

İnce'ye yapılan tehdidin bini bir para. Ona "Eğer masa seçimi kaybederse sokağa çıkamazsın" diye tehditler savuruyorlar. Düşünün, bu seçimi kaybetmiş hâldeki senaryoları. Bir de seçimi kazansalar herhalde İnce'yi "demokratik hakkını kullandı" diye Taksim Meydanı'nda asarlar.

Bu şartlar altında Kılıçdaroğlu ile İnce bir görüşme yapacak. Kaybettiği seçim sonucunu açıkladığı için CHP'den aforoz edilen İnce'nin tavrı merak konusu.



MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜM BELGELERİ AÇIKLADI

Diğer taraftan kaçak FETÖ'cüleri ve burada ona inanan Beyaz Türkleri çok üzecek bir gelişme yaşandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Tayyip Erdoğan'ın diploması ve öğrenciliğine dair tüm belgeleri açıkladı.

Bilindiği gibi FETÖ'cülerin attığı bir iftira olan "Tayyip Erdoğan'ın diploması yok" yalanı, ne kadar Türkiye düşmanı varsa ağızlarında sakız olmuştu.

Hocalarının, sınıf arkadaşlarının, velhasıl herkesin açıklama yapmasına ve Erdoğan'ın yedek subaylık yaparken çekilen fotoğraflarının yayınlanmış olmasına rağmen nefret odakları bu yalanı sürdürmeye devam etti.

Şimdi bu iftirayı atanlar bir kez daha bozguna uğradı. FETÖ'cüler zaten bunun yalan olduğunu biliyor ama temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlardı.

Merak ettiğim şey ise buna inanan içimizdeki eğitimli cahiller hiç utanmıyorlar mı acaba?