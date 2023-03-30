Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçim kampanyasında müzikli propaganda yapmayacaklarını ve miting düzenlemeyeceklerini açıklamışlardı. Depremin yaralarının taze olduğu düşünülerek böyle bir hassasiyet gösterilmesi çok anlamlıydı. Benzer bir hassasiyeti 7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan da bekliyorduk. Ama yanılmışız. CHP lideri, seçim şarkısını çoktan belirlemişti bile. Bu şarkı 2 gün önce kamuoyuyla paylaşıldı. CHP'nin "Yine Baharlar Gelecek" isimli seçim şarkısı duyulur duyulmaz kafaları karıştırdı.



DEPREMZEDELERE ŞARKI MI ÇALACAKSINIZ?

Keşke Kemal Bey, AK Parti ve MHP gibi depremzedelerin acısına biraz saygılı olsaydı ve bu seçimlerde müzik kullanmama kararı alabilseydi. Neyse kendi bileceği iş. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da depremzedeler kendisine gereken cevabı verir.

Sosyal medyada bu şarkıyla coğrafyamıza büyük bir kaos getiren "Arap Baharı"na gönderme yapıldığını düşünenler çoğunluktaydı. "Arap Baharı da nereden çıktı?" demeyin. 7'li koalisyon masası bir süredir uydurma seçim anketleriyle toplumda büyük bir beklenti oluşturdu. Açık farkla seçimi kazanacaklarına inanıyorlar. Aylardır seçimin kazanılacağı yalanıyla kandırılan insanların yaşayacağı hayal kırıklığını düşünün.

Kemal Bey'in seçimi kaybettiği kesinleşince bazı insanlar çok kolay tahrik edilebilir. Karanlık ellere gün doğar ve her türlü kaos senaryosu sahneye konulabilir. Bu konuda çok dikkatli olunmalı.

Bir de küçük hatırlatma: "14 Mayıs gecesine kadar silahı bırakıyoruz. O gün tekrar durum değerlendirmesi yapacağız" diyen PKK elebaşı Bese Hozat sizce ne demek istiyor? 14 Mayıs gecesi hangi durumu değerlendirecek?



2018'DE MUHARREM İNCE TUZAĞA DÜŞMEDİ

2018 seçimlerini unuttunuz mu? O seçim gecesi aynı kaos planları yapılmadı mı? Hatırlarsınız, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylar sayılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı kesinleşmişti. TV ekranlarında ve sosyal medyada büyük bir kaos ortamı yaratılmaya çalışıldı. Seçmeni sokağa dökmek için kışkırtıcı yayınlar yapılıyordu. Ancak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu oyuna gelmedi. "Adam kazandı" diyerek son noktayı koydu.

Kendisini tahrik etmeye çalışanlarla muhatap olmamak için telefonunu kapattı ve ortadan kayboldu. Toplumda kaos yaratmaya çalışanlar, Muharrem İnce'nin o günkü olgun tavrını hiç affetmedi.



'BUNLAR KANDİL VE PENSİLVANYA'YA BAHAR GETİRİR'

Dün AK Parti Meclis Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin seçim şarkısını iki cümleyle çok güzel yorumladı: "Sana söz, baharlar gelecek diyenler, bu zihniyetle Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler. Bunların baharı milletimiz için karakıştan beterdir. Tarihe düşmek adına ikazımızı yapıyoruz."

Evet, Kılıçdaroğlu'nun bu seçim sloganını en çok yüzünü Kandil'e ve Pensilvanya'ya dönmüş olanlar beğenmiş. Ancak boşuna heveslenmesinler. Kaos beklentisi yine boş çıkacak. 14 Mayıs'ta Kandil'e ve Pensilvanya'ya bir bahar geleceğini bekliyorsanız daha çok beklersiniz...