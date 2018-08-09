ABD'de 2005'te başlayan hidrolik kırma ve yana doğru sondaj teknolojisi ile Pennsylvania, Teksas ve Colorado'da devasa gaz kaynaklarına ulaşıldı.

Mevcut haliyle bu rezervler ABD'nin 100 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak miktardaydı. Çıkardığı gazı Louisiana'daki LNG tesislerinde eksi 162 dereceye kadar soğutup depolamaya başlayan ABD'nin hedefi Asya ve Avrupa pazarıydı. Fakat bu gaz stoklarını eritmenin önünde iki büyük engel vardı.

İlki dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezüella diğeri de dünyanın en büyük gaz rezervlerini elinde bulunduran İran'dı.

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