Evanjelik papaz Andrew Brunson sorunu ABD ile yaşanan jeo-politik kopuşta aysbergin sadece görünen kısmı.

Krizin devasa parçasını görmek için 15 Temmuz merceğinden Türkiye'nin dış politikasındaki hamlelerine bakmalıyız.

Dolayısıyla FETÖ / PKK / YPG terörü, S - 400'lerin alımı, F - 35'lerin teslimatı, Suriye ile Irak, İran, İsrail, Rusya ve Çin politikaları konusunda ABD'nin 'ne söylediğinden ziyade ne yaptığına' odaklanmak lazım.

Özellikle imaj ve nüfuzunun yerlerde süründüğü bir dönemde ABD'nin bir papazı bahane ederek Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunması her açıdan intihar girişimidir.

Zira Suriye, Irak ve Afganistan'da batağa saplanan bir ABD var karşımızda.

Tıpkı Afrika, Asya ve Pasifik'te olduğu gibi Ortadoğu'da da ABD'nin artık siyasi gelişmeleri etkileme gücü kalmadı.

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Gücünün olduğu yerlerde ise kimse ABD'nin inandırıcılığına prim vermiyor.Son zamanlarda Ortadoğulu müttefiklerin Washington ile derinleşen güven bunalımısıçradı.bile ABD'ninaltını çizmek zorunda kaldı.Bu nedenle Avrupa başta olmak üzereve diğergüvenlik konseptlerini artık yüzde yüz ABD'ye göre belirlemekten vazgeçmiş durumda.Çünkü ABD'ninçağınınsona erdiğini herkes gibi onlarda görüyor.Bu anlamda Suriye tablosumerkezi haline gelenyükselişinin de sembolüdür.Nitekimküresel sorunların da konuşulacağıTürkiye, Rusya, Fransa ve Almanya yer alırken ABD yok. Böylecesüreçlerinden sonragörüyoruz.Fakat Amerikan halkının bu olup bitenlerden pek haberdar olduğu söylenemez.ABD dış politikasının sıkı karşıtlarındanifadesiyle, "Amerikalılar bir mafya liderinin çocukları gibidir. Yaşadıkları lüks hayatın kaynağına dair en ufak bir fikirleri dahi yok. İşte bu yüzden, birileri oturma odalarına molotof kokteyli fırlatınca hemen şoka giriyorlar..."Oysa her şeyin kökeninde siyasi ve tarihi bir nedensellik vardır. ABD'nin son dönemlerdeki, ister istemez akıllaraadlı romanını getiriyor.Roman, modern sistemin yozlaşan yönlerini aile şirketlerininüzerinden resmediyor. İş dünyasında bu paradoksa işaret eden 'Buddenbrook Sendromu' ifadesi yaygındır.Bu bağlamda, her yönüyle vahşi bir sistemle yönetilen ''nın son kuşakları da derin bir kriz içinde.' tanımlanan statükocuların '' stratejisi, çağımızın dinamikleriyle rekabette yaya kaldığı için ''ne dönüşerek iflas etti.'Buddenbrook Sendromu'nun bütün belirtilerini gösteren bu iflasınpapaz krizinde bir kez daha görüyoruz.Yoksa '' ABD yöneticileri, Türkiye karşıtı böyleyapabilir miydi?