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BERCAN TUTAR
19 Temmuz 2018, Perşembe BERCAN TUTAR

Trump’ın enayileri!

16 Temmuz'da Helsinki'deki zirvede Rusya lideri Vladimir Putin ile enine boyuna görüşen ABD Başkanı Donald Trump beklendiği gibi derin devlet ile küresel Sorosçuları adeta çıldırttı.
Üç gündür Trump'ı topa tutuyorlar.
Gerekçe ise ABD Başkanı'nın 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesini kabul etmeyerek Amerikan istihbaratının bulgularına şüphe ile yaklaşması.
Fox News dahi Trump'a ateş püskürdü. WSJ yazarı Neil Cavuto, Trump'ın tavrını 'iğrenç' diye nitelerken en sert çıkış 'bu vatan hainliğinden başka bir şey değil' ifadesini kullanan eski CIA Başkanı John Brennan'dan geldi.
Kartel medya ile siyasi muhalifleri ise Trump'ı adeta çarmıha gerdi.
Sadece Trump'ı değil ona oy verenleri de hedefe koyan kesimler hakarette sınır tanımadı.
İşte o yorumlardan bir özet...
"Utanç verici, felaket, şok edici, benzeri görülmemiş rezalet, Putin'e istediği her şeyi verdi, dip nokta, Rusya'ya secde etti..."
Öyle ki CIA analisti Philip Mudd, CNN'de derin devlete Trump'ı devirmesi çağrısında bile bulundu.

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ABD Başkanı ise düşmanlarıyla dalga geçerek "Rusya'nın işi değil. Temiz bir kampanya ve sıfır hile ile Hillary Clinton'ı yendim" dedi. Böylece kendi seçmeninin iradesine sahip çıktı. Açıkçası Trump'a yönelik bu histerik nefret bize çok da yabancı değil.
Ülkemizdeki kimi şizofrenik çevreler gibi Amerika'daki küresel statükocular da hâlâ hayal âleminde yaşıyor.
Oysa Trump'a oy verenler olaylara Sorosçu medyanın merceğinden bakmıyor. Trump'ın onlar için Rusya ile Kuzey Akım-2 anlaşması yapan Almanya'ya nasıl saldırdığını görüyor ve NATO'daki kavgasını takdir ediyorlar.
Almanya ve İngiltere, Çin ve Rusya gibi rakip ülkelerle birçok stratejik anlaşmaya imza atarken Trump'ın bu ülkelere karşı verdiği ekonomik savaşı Amerikan halkı gönülden destekliyor.
Yani medyanın lanse ettiği Trump nefretinin seçmende bir karşılığı yok.
Çünkü Trump'a oy verenler oligarşik bürokrasi ile küreselci Sorosçuların kendilerini temsil ettiğine inanmıyor.
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Bu nedenle Trump'ı vatan haini ilan edenlere gülüyor Amerikalı seçmen.
Onlara göre Trump vatan haini değil aksine Rusya'ya karşı Ukrayna muhalefetini silahlandırıp Suriye'ye askeri yığınak yaparak İran ile Venezüella'yı kuşatmaya çalışan bir kahraman.
Üstelik bütün bunları bir ABD askerinin burnunu kanatmadan ve tek kuruş para harcamadan yapmaya çalışıyor.
Zaten ABD Başkanı sosyal medya mesajında boşuna "Bir boks maçı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı, zirvenin sonuçları yakında görülecek" demedi.
Cephede savaşmak yerine Trump, rakiplerine karşı yüksek yoğunluklu ekonomik çatışma doktrini ile hareket ediyor.
Zira belirmeye başlayan yeni dünya sisteminde ABD'nin başka bir alternatifi de görünmüyor.
Bu nedenle Helsinki'deki dört saatlik zirveyi stratejik açıdan en iyi yorumlayan medya organları Politico ile Kommersant oldu. Amerikan Politico sitesi "Trump'ın Putin'e yaklaşımı yeni bir dünya düzenini ortaya çıkarıyor" başlığını kullanırken, Rus Kommersant gazetesi de "Anlaşmazlığın barışı" manşetini attı.
Ancak kendi fildişi kulelerinden dünyaya bakan Huntington, Fukuyama, Rostow, Soros ve Lewis'in çocukları bu gerçeği kavramaktan hâlâ çok uzaklar.

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