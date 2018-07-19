16 Temmuz'da Helsinki'deki zirvede Rusya lideri Vladimir Putin ile enine boyuna görüşen ABD Başkanı Donald Trump beklendiği gibi derin devlet ile küresel Sorosçuları adeta çıldırttı.***
Üç gündür Trump'ı topa tutuyorlar.
Gerekçe ise ABD Başkanı'nın 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesini kabul etmeyerek Amerikan istihbaratının bulgularına şüphe ile yaklaşması.
Fox News dahi Trump'a ateş püskürdü. WSJ yazarı Neil Cavuto, Trump'ın tavrını 'iğrenç' diye nitelerken en sert çıkış 'bu vatan hainliğinden başka bir şey değil' ifadesini kullanan eski CIA Başkanı John Brennan'dan geldi.
Kartel medya ile siyasi muhalifleri ise Trump'ı adeta çarmıha gerdi.
Sadece Trump'ı değil ona oy verenleri de hedefe koyan kesimler hakarette sınır tanımadı.
İşte o yorumlardan bir özet...
"Utanç verici, felaket, şok edici, benzeri görülmemiş rezalet, Putin'e istediği her şeyi verdi, dip nokta, Rusya'ya secde etti..."
Öyle ki CIA analisti Philip Mudd, CNN'de derin devlete Trump'ı devirmesi çağrısında bile bulundu.
ABD Başkanı ise düşmanlarıyla dalga geçerek "Rusya'nın işi değil. Temiz bir kampanya ve sıfır hile ile
Hillary Clinton'ı yendim" dedi. Böylece kendi seçmeninin iradesine sahip çıktı. Açıkçası Trump'a yönelik bu histerik nefret
bize çok da yabancı değil.
Ülkemizdeki kimi şizofrenik çevreler
gibi Amerika'daki küresel statükocular da
hâlâ hayal âleminde
yaşıyor.
Oysa Trump'a oy verenler olaylara Sorosçu medyanın merceğinden
bakmıyor. Trump'ın onlar için Rusya ile Kuzey Akım-2 anlaşması yapan Almanya'ya
nasıl saldırdığını görüyor ve NATO'daki kavgasını
takdir ediyorlar.
Almanya ve İngiltere, Çin ve Rusya gibi rakip ülkelerle
birçok stratejik anlaşmaya
imza atarken Trump'ın bu ülkelere
karşı verdiği ekonomik savaşı Amerikan
halkı gönülden destekliyor.
Yani medyanın lanse ettiği Trump nefretinin seçmende bir karşılığı yok.
Çünkü Trump'a oy verenler oligarşik bürokrasi
ile küreselci Sorosçuların kendilerini
temsil ettiğine inanmıyor.***
Bu nedenle Trump'ı vatan haini ilan edenlere gülüyor Amerikalı seçmen.
Onlara göre Trump vatan haini değil aksine Rusya'ya karşı Ukrayna muhalefetini silahlandırıp Suriye'ye askeri yığınak
yaparak İran ile Venezüella'yı kuşatmaya çalışan
bir kahraman.
Üstelik bütün bunları bir ABD askerinin burnunu kanatmadan ve tek kuruş para harcamadan
yapmaya çalışıyor.
Zaten ABD Başkanı sosyal medya mesajında boşuna "Bir boks maçı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı, zirvenin sonuçları yakında görülecek
" demedi.
Cephede savaşmak yerine Trump, rakiplerine karşı yüksek yoğunluklu ekonomik çatışma doktrini
ile hareket ediyor.
Zira belirmeye başlayan yeni dünya sisteminde ABD'nin başka bir alternatifi de görünmüyor.
Bu nedenle Helsinki'deki dört saatlik zirveyi stratejik açıdan
en iyi yorumlayan medya organları Politico ile Kommersant oldu. Amerikan Politico sitesi
"Trump'ın Putin'e yaklaşımı yeni bir dünya düzenini
ortaya çıkarıyor" başlığını kullanırken, Rus Kommersant
gazetesi de "Anlaşmazlığın barışı" manşetini attı.
Ancak kendi fildişi kulelerinden
dünyaya bakan Huntington, Fukuyama, Rostow, Soros ve Lewis'in çocukları
bu gerçeği kavramaktan hâlâ çok uzaklar.