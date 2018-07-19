16 Temmuz'da Helsinki'deki zirvede Rusya lideri Vladimir Putin ile enine boyuna görüşen ABD Başkanı Donald Trump beklendiği gibi derin devlet ile küresel Sorosçuları adeta çıldırttı.

Üç gündür Trump'ı topa tutuyorlar.

Gerekçe ise ABD Başkanı'nın 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesini kabul etmeyerek Amerikan istihbaratının bulgularına şüphe ile yaklaşması.

Fox News dahi Trump'a ateş püskürdü. WSJ yazarı Neil Cavuto, Trump'ın tavrını 'iğrenç' diye nitelerken en sert çıkış 'bu vatan hainliğinden başka bir şey değil' ifadesini kullanan eski CIA Başkanı John Brennan'dan geldi.

Kartel medya ile siyasi muhalifleri ise Trump'ı adeta çarmıha gerdi.

Sadece Trump'ı değil ona oy verenleri de hedefe koyan kesimler hakarette sınır tanımadı.

İşte o yorumlardan bir özet...

"Utanç verici, felaket, şok edici, benzeri görülmemiş rezalet, Putin'e istediği her şeyi verdi, dip nokta, Rusya'ya secde etti..."

Öyle ki CIA analisti Philip Mudd, CNN'de derin devlete Trump'ı devirmesi çağrısında bile bulundu.

***

***

ABD Başkanı ise düşmanlarıyla dalga geçerek "Rusya'nın işi değil.Hillary Clinton'ı yendim" dedi. Böylece kendi seçmeninin iradesine sahip çıktı. Açıkçası Trump'a yönelik bubize çok da yabancı değil.Ülkemizdeki kimigibi Amerika'daki küresel statükocular dahâlâyaşıyor.Oysa Trump'a oy verenler olaylarabakmıyor. Trump'ın onlar içinnasıl saldırdığını görüyor vetakdir ediyorlar.Almanya ve İngiltere,birçok stratejik anlaşmayaimza atarken Trump'ın bu ülkelerekarşı verdiği ekonomik savaşı Amerikanhalkı gönülden destekliyor.Yani medyanın lanse ettiğiÇünkü Trump'a oy verenlerile küreselci Sorosçuların kendilerinitemsil ettiğine inanmıyor.Bu nedenle Trump'ı vatan haini ilan edenlere gülüyor Amerikalı seçmen.Onlara göre Trump vatan haini değil aksine Rusya'ya karşıyaparakbir kahraman.Üstelik bütün bunlarıyapmaya çalışıyor.Zaten ABD Başkanı sosyal medya mesajında boşuna "" demedi.Cephede savaşmak yerine Trump, rakiplerine karşıile hareket ediyor.Zira belirmeye başlayan yeni dünya sisteminde ABD'nin başka bir alternatifi de görünmüyor.Bu nedenle Helsinki'deki dört saatlik zirveyien iyi yorumlayan medya organları Politico ile Kommersant oldu. Amerikan"Trump'ın Putin'e yaklaşımıortaya çıkarıyor" başlığını kullanırken, Rusgazetesi de "Anlaşmazlığın barışı" manşetini attı.Ancak kendidünyaya bakanbu gerçeği kavramaktan hâlâ çok uzaklar.