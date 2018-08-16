İslam dünyasının çelik çekirdeği konumundaki Türkiye'nin Lozan ile ara verilen emperyalistlerle bir asır önceki mücadelesi kaldığı yerden bütün hızıyla yeniden başladı.

Saldırı bu kez İngiliz, Fransız, İtalyan veya Ruslardan ziyade bu ülkelerden bayrağı devralan müttefikimiz görünümündeki ABD'den geliyor.

Yani tarihte ilk kez Türkiye emperyalist güçler karşısında yalnız değil.

Haçlı İttifakı bu defa kendi arasında Türkiye'ye karşı birlik kurmaktan çok uzak görünüyor.

Endonezya, Pakistan, Lübnan, Katar ve İran gibi Müslüman ülkeler dışında Rusya, Almanya, Çin ve İtalya gibi aktörlerin Türkiye'nin arkasında durması dikkat çekici. Daha çok real-politik dayatmalardan kaynaklanan bu destekte haliyle farklı ülkelerin kendi çıkarlarını koruma endişesi ön planda.

Zira Türkiye olmadan Asya ülkeleriyle Avrupalı aktörlerin enerji güvenliği başta olmak üzere siyasi ve sosyal istikrarı ağır darbeler alabilir. Çünkü Türkiye, coğrafi konumu ve şu an sahip olduğu siyasi iradeyle kuzey-güney ile batı-doğu eksenindeki bütün küresel hegemonya arayışlarında deyim yerindeyse mihenk taşı konumunda.

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