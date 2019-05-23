Anglo-Saksonların kurduğu liberal küresel sistem yok oluyor. Kapitalizmin siyasi formu olarak tasarlanan 'taşeron devletler çağı' kapanıyor.

Sadece belli bir toprak parçası veya belirli bir etnik demografiyi değil aynı zamanda birer medeniyeti de temsil eden Türkiye, Rusya ve Çin gibi imparatorluk tecrübesine sahip ülkeler çağı başlıyor.

Sayın Erdoğan'ın sık sık sınırlarımızın Mogadişu ve Bosna'dan Bağdat'a uzandığına vurgu yapması boşuna değil.

Bakmayın siz ABD'nin Venezuela, İran, Rusya, Çin ve Türkiye'ye yönelik siyasi ve ekonomik naralarına. Küresel sistemin merkezindeki ABD'nin bizzat kendisi içeriden ve dışarıdan kuşatılmış durumda.

Zira Türkiye, oryantalist anlatının vazettiği o 'Müslüman bir ülkenin demokratikleşip kalkınamayacağı tezi'ni tuzla buz etti. Sosyalist Çin, gelişmekte olan ülkelerin alınyazısına dönüşen 'gelişememe sendromunu' aşarak gelişmiş ülke kategorisine yükseldi.

Rusya da ABD'den daha ileri askeri teknolojisiyle Pentagon efsanesini yerle bir etti.

Ankara, Pekin ve Moskova'nın farklı alanlarda sergilediği performans küresel güç dengesini sarsıyor.

Bu üç ülkeyi 'yeni otoriter eksen' yaftasıyla karalamaya kalkışan Batı'nın kendisi totalitarizme doğru savrulmaya başladı.

ABD başta olmak üzere Avrupa'da serbest pazar fundemantalizmi ile militan kapitalizmin beslediği oligarklar güç ve zenginliği tekellerine alarak halkların demokratik iradesine ipotek koymuş durumda. Bu anlamda banker lordu Emmanuel Macron ile Suudi Kralı Selman veya emlak lordu Donald Trump ile bir Körfez şeyhi arasında pek bir fark yok.

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Öte yandan Türkiye, Rusya ve Çin'in senkronize yükselişihareket etmesini de zorlaştırıyor. Aslında her alanda ırkçılığa gelip demirleyen Batı dünyası,şaşkınlığı içinde.Bu anlamda ABD ve Avrupa, dışarıdan çok içeriden gelen meydan okumalarla da karşı karşıya.giderek büyüyor. AyrıcaBatı'da parlamentolar çökmüşhalde.kaldığı için her ciddisorundagidiliyor. Merkezi siyasetişlevsizleşti.iktidara yürüyor.Göstericiler artıkistiyor.kitabının yazarı, bütün suçudönüşen siyasilere yıkıyor.Haksız da değil. Çünkü kapitalist mantığın özündeki tekelcisiyaseti/milli iradeyi felç ediyor. Bu nedenleözündeöteye geçemiyor.Ganalı Amerikalı akademisyenişte bu yüzden artık küreseldüşünce özelliğini yitiren veöneriyor.(2019) kitabının yazarıda, "Batı kendisi başta olmak üzere dünya için artık tarih yapma ve kültür inşa etme işini terk etmeli" diyor.Aklı başındaki herkesyaklaşan küresel jeo-politik kapışmanınsadece ayak sesleri olduğunun farkında.Ne var kiGerçek mücadelekarşı verilecek. Ve bu jeo-kültürelmücadelenin manivelası iseolacak.