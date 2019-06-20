Önceki gün şehadet şerbetini içme şerefine nail olan Mısır'ın seçimle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'ye yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Müslümanlara sabrı cemîl diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Her şeyden önce 6 yıldır hapiste tutulan Mursi'yi dünyanın gözü önünde işkenceyle katledenleri ve mahkeme salonuna getirdikleri ses geçirmez kafes içinde kalp krizi geçiren Mursi'nin yerlerde çırpınmasını dakikalarca seyredenleri bütün kalbimizle lanetliyoruz.

Unutmayalım ki sömürgeci Batı'nın talimatıyla kendi ülkesini işgal eden Abdülfettah es-Sisiler biz sessiz kaldığımız için bu kadar vahşileşebiliyor. Mursi'nin devrilmesiyle başlayan süreçten sonra olduğu gibi şimdi de hunharca öldürülmesi üzerinden İslam dünyasına "Sizi siz değil bizden yana olanlar yönetecek" mesajını veriyorlar.

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Nitekim Mursi'ye yönelik 3 Temmuz 2013'teki darbeden saatler önce Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapılankonuşan Hristiyan Demokrat vekillerdendemişti.Böylece Sisi darbesine açık destek veren Batı'nın Müslümanlara yönelik sömürgeci zihniyetini de açıkça dile getirmişti. Zaten Cumhurbaşkanı Mursi görevden uzaklaştırıldığında Avrupa ve ABD'li siyasiler,diyerek cuntacı Sisi'yi bağrına basmıştı.de adeta zil takıp oynayarak Batı adına beşinci kol faaliyeti yürüten kimi gazeteciler seçimlerde yüzde 51 oy alan o dönemin Başbakanı Erdoğan'ı kast ederekşeklinde akla ziyanbir mantıklaÇünkü asıl hedefleri Mısır değildi. Büyük gayeleri İslam dünyasının ilham kaynağı olan'i boğmaktı.ile birlikte Türkiye'yi kendine örnek alan yöneticilerin Mısır'da iktidara gelmesi Batı'da alarm zillerinin çalmasına yetmişti. Bu yüzden hemen karşı devrim sürecinin düğmesine basarak özgürlük ve adalet isteyen İslam ülkelerinihaline getirdiler.Çünkü Müslüman bir ülkenin kalkınıp özgürleşebileceğini dünyaya ispat eden Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yüzyıllardır zihinlere şırınga edilen, Batı'nın İslam dünyasını sömürmek için kullandığı bütün manipülasyonları çürüterekaşılıyordu.İşte bu nedenle dün olduğu gibi bugün de İslam dünyasının çelik çekirdeği, ilham kaynağı, gururu ve yüz akı olan Türkiye'yi hedef alıyorlar.Çünkü Türkiye düşmeden İslam dünyasını rehin alamayacaklarını biliyorlar. 15 Temmuz'da FETÖ ve küresel efendilerine karşı destan yazan Türk milleti, yeniden diş gösteren emperyalist odaklarahakkıyla verecektir.Dolayısıyladiyen Sisi zihniyetisahiplerine asla fırsat tanımamak lazım.