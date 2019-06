Norveç ve Japon petrol tankerlerine 13 Haziran'da yapılan saldırı gözlerin yeniden enerji nakliyatının can damarı konumundaki Hürmüz Boğazı'na çevrilmesine yol açtı. Kriz akıllara ilk olarak polisiye romanlarında suçu aydınlatıp katili bulmak isteyen dedektiflerin mottosu olan Latince'deki 'cui bono/kimin yararına ve bundan kim yararlanıyor?' deyişini getiriyor.

Öncelikle Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 40 yıl sonra İran'ı ziyareti sırasında gerçekleşen saldırı bir bakıma tarihi zirvenin de torpillenmesidir.

Bu açıdan bakılınca İran'ın bu işi yapması akıl karı değil.

12 Ağustos 2018'deki "ABD'nin şeytani planı:

Hürmüz'ü kapattırmak" başlıklı yazımda da belirttiğim gibi 21. yüzyılın kaderini belirleyecek savaşların ana hedefi, ABD'nin küresel enerji sektöründe hegemonya kurmasına dayanıyor.

2005'te devreye sokulan kaya gazı ve kaya petrolü teknolojisi ve ardından enerji zengini ülkelere karşı izlenen kaotik stratejilerle ABD, 2009'dan bu yana küresel enerji pazarının en büyük üreticisi konumuna yükseldi.

'Kaya gazı devrimi/shale boom' sayesinde ABD'nin ham petrol ihracatı son on yılda yüzde 140 arttı. Amerikalı uzmanlar bunu meteorik artış diye niteliyor. Son verilere göre ABD'nin günlük petrol üretimi 12 milyon varile ulaştı. Üretimde Rusya'yı geçen Amerikalı petrol lordları şu sıralar sabah akşam 'Drill, Baby Drill' şarkısını söylüyor.

Petrol fiyatları yüzde 12 ila 15 arasında düşmesine rağmen 2018'in başından bu yanaİlk neden Amerikalıların uluslararası piyasaya petrolün variliniÇünkü kaya gazı ve petrolü normal ham petrole göre daha kaliteli olduğu içinde düşük oluyor. İkinci neden araba satışlarının küresel düzeyde geçen yıl 90 milyon adet artması.Bu artış petrol talebini tetikledi. Üçüncü nedenSon ve en önemli neden isegibi enerji zenginiülkelere yönelik yaptırımlarla enerjiyemuhtaç Çin, AB ülkeleri, Hindistan, Japonyave Güney Kore'ye yönelik şantajların ABD'ninpazar payını yükseltmede etkili olması.Şu an günlük 84 milyon 230 bin varillikasıl amacı gelecek. Bu da enerji zengini ve enerjiye muhtaç ülkeleri, ABD'nin bir numaralı jeo-politik hedefi haline getiriyor.ilk olarak enerji zengini ülkelerin dünya pazarlarına verdiği gaz ve petrolü sınırlayarak kendi enerji arzını artırmaya dayalı.Ancakaşmakta zorlanan ABD artıkile sonuç almayaodaklanarak dünyayı ateşe atıyor.İşte burada, Hürmüz gibi küresel enerji havzalarının geçiş güzergâhı konumundakihayati önem arz ediyor.Bu dagüçlendirmişdurumda. Yanidünya enerji sevkiyatının yüzde 20'sininyapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapattıracak birkrizin tetiklenmesi. Böylecebüyük bir stratejikönem kazanarak dünya pazarlarına akacaktır.