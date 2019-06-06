Londra'da on binlerce gösterici İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ı ağır bir dille protesto etti. Dev yürüyüşte 'Evine geri dön! Aptal Trump, senin siyasetini istemiyoruz!' pankartı dikkat çekiciydi.

Bu haykırış, Soğuk Savaş dönemindeki 'Yankee go home/ABD ülkemizden defol!' sloganlarını hatırlattı. Eskiden ABD sadece üçüncü dünyada lanetlenirdi. Şimdi Amerika'dan çok özel ilişkilere sahip olduğu İngiltere gibi ülkeler bile yaka silkiyor.

Zira ABD'nin dünyaya söyleyecek bir şeyi kalmadı. Bu da onun müttefikleri nezdindeki meşruiyet krizini derinleşiyor. Demokrasi, insan hakları ve adaletten yüz çevirip darbeciliğe, kaos, terör ve ırkçılığa demirleyen bir Amerika var karşımızda.

Tükenen ABD ise kültürünü Pentagonlaştırmaktan başka bir alternatif üretemiyor.

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Geçmişte de böyleydi. Özelliklegibi 'modern siyasetnameciler'in yazdığı eserler ABD'nin jeo-kültürel sefaletinin birer tarihi belgesidir. Diğer uygarlıkların birer ahlak, adalet ve erdem şaheseri sayılan siyasetnameleri yanında ABD'nin, kuru birer kışla bülteninden farksız.Eflatun'unnden Yusuf Has Hacib'inine, Aristo'nuninden Nizamülmülk'ününe, Hobbes'unından Maverdi'ninsine, Beydeba'nınsinden Farabi'ninsına, Firdevsi'ninnden Kınalızâde'nin "sine kadar doğu ve batıdaki bütün "siyasetnameler" ideal ve adil toplum düzenine ait ölmez abide eserlerdir.bir kıssadan şu hisseyi çıkarır: "İnsan kendi saadetini bulmak için başkalarının saadetine saygı göstermelidir.", "İnsanlar tek bir cinstendir. Kişinin kendisinin üstün, başkasının ise aşağıda olmasını arzulaması zulümdür" der."Ahlak-i Nasıri"dedespotik yönetimleri"medine-i cabbaran"diye nitelerve uzun ömürlüolamayacaklarınıkaydeder."Dünya birülkedir" diyerek kapsayıcı veevrensel değerlere vurgu yapar.Siyaset felsefesinin baş yapıtlarından sayılanaslında öğrencisive Makedonya İmparatorluğu'nun işlediği insanlık suçlarına karşı bir reddiyedir. Benzer şekilde Eflatun'un Cumhuriyet'i de hocasıağır bir eleştirisidir.Oysa Amerikalı stratejistlerin eserlerinde bu erdemli çağrıların milyonda birini dahi göremeyiz. Hatta Trump'ın danışmanı ve damadı, Filistin'e dair hazırladığı'ndadiye tahrif edippespayeliğinde dahi bulundu.Haliyle İsrail'in Siyonist mantığını içselleştiren ABD, neredeyseyapıyor.Ne var kidoğru gidiyordünya. Başınıher geçen güngüçleniyor. Bu değişimin simgelerindenbiri dealmasıdır.Bu yeni dönemde ABD'nin işi zor. ÇünküABD'nin siyasetini istemiyor. İngilizler bile!