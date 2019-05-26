Irkçılığın gölgesinde sandığa giden 28 üye ülkenin 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri post-modern bir siyasi masal olarak lanse edilen Avrupa Birliği (AB) projesinin belki de son çırpınışı olacak.

23 Mayıs'ta başlayan ve bugün 26 Mayıs'ta sona erecek seçimlere AB karşıtı ırkçı partilerin damga vurması bekleniyor. Merkez siyaset çöktüğünden dolayı Fransa'da ENF, Almanya'da AfD, İtalya'da Lega Nord ile İngiltere'de Brexit Partisi gibi ırkçı oluşumlar halkın yegane umudu haline geldi.

Zaten aşırı sağcı partiler Macaristan, Avusturya ve İtalya'da iktidardalar. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde ise ana muhalefet partisi konumundalar.

2014 seçimlerinde 70 sandalye kazanan ırkçı partilerin bu kez rekor kırması bekleniyor.

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AB'de aşırı sağcıları organize eden isim ise ABD Başkanı DonaldABD ve Avrupa'da neo-ırkçıların idolü olarak bilinen Bannon Brüksel'de kurduğuisimli organizasyonuyla son bir yıldır. Sloganlarını 'FransAlmanya'nın 'bürokratik totalitarizmine karşı halkların demokratik egemenliği' diye belirleyen aşırı sağcıların temel hedefi ise AB yerine yeni bir gelecek inşa etmek.2014 seçimlerinde katılımın yüzde 40'lar gibi son derece düşük olması da hayli organize olan ırkçı partilerinihtimalini daha çok artırıyor. Irkçı atmosferden etkilenip göçmen karşıtlığı ve İslam düşmanlığına sarılan merkezdeki siyasi partilerin seçim kampanyaları arayış içindeki Avrupalılara pek umut vaat etmedi. Seçim sonuçlarına dair bütün senaryolarda AB karşıtları ve ırkçı partiler öne çıkıyor.Uzun zamandır reformist olamayan Brüksel siyaseten adeta deforme olmuş durumdaydı. Göçmen sorunu, kemer sıkma politikaları, işsizlik, sosyal yardımlar, asgari ücretler, ortak tarım ve Euro bölgesi gibi sorunlardan çevre sorunlarına kadar bir dizi konuda uzun süredirAB'detalep ediyor. Bu nedenle birlik içinde gruplaşmalar oluştuAvrupa kültürüyeni değerlerüretemeyincesonundaIrkçıların AP'deki seçim başarısı haliyleen somut kanıtı olacaktır.Aslında AB projesinin kaderiİngiltere'nin 23 Haziran 2016 referandumunda aldığıile netleşmişti. Zira tarih bize birliklerin küçük devletlerin ayrılmasından sonra ayakta kalabildiklerini söylüyor.Mesela İrlanda'nın 1921'de Birleşik Krallık, Baltık ülkelerinin SSCB ve Slovenya'nın Yugoslavya'dan ayrılması gibi. Ancakve Yugoslavya'da ise Hırvatistan gibibirlikler kaçınılmaz şekilde enkaza döndü. Dolayısıyla Brexit ile AB'nin yıkılışı dagelmişti.Bu çöküşün şekli ve mahiyeti sadece bir zaman meselesiydi. Şimdi o beklenen çöküş tariheolarak geçecek.