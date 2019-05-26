Irkçılığın gölgesinde sandığa giden 28 üye ülkenin 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri post-modern bir siyasi masal olarak lanse edilen Avrupa Birliği (AB) projesinin belki de son çırpınışı olacak.***
23 Mayıs'ta başlayan ve bugün 26 Mayıs'ta sona erecek seçimlere AB karşıtı ırkçı partilerin damga vurması bekleniyor. Merkez siyaset çöktüğünden dolayı Fransa'da ENF, Almanya'da AfD, İtalya'da Lega Nord ile İngiltere'de Brexit Partisi gibi ırkçı oluşumlar halkın yegane umudu haline geldi.
Zaten aşırı sağcı partiler Macaristan, Avusturya ve İtalya'da iktidardalar. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde ise ana muhalefet partisi konumundalar.
2014 seçimlerinde 70 sandalye kazanan ırkçı partilerin bu kez rekor kırması bekleniyor.
AB'de aşırı sağcıları organize eden isim ise ABD Başkanı Donald Trump'a seçim kazandıran Steve Bannon.
ABD ve Avrupa'da neo-ırkçıların idolü olarak bilinen Bannon Brüksel'de kurduğu 'The Movement'
isimli organizasyonuyla son bir yıldır Avrupa'da AB karşıtlarını örgütlüyor
. Sloganlarını 'FransAlmanya'nın 'bürokratik totalitarizmine karşı halkların demokratik egemenliği' diye belirleyen aşırı sağcıların temel hedefi ise AB yerine yeni bir gelecek inşa etmek.
2014 seçimlerinde katılımın yüzde 40'lar gibi son derece düşük olması da hayli organize olan ırkçı partilerin bir kâbus gibi Avrupa'nın üzerine çökme
ihtimalini daha çok artırıyor. Irkçı atmosferden etkilenip göçmen karşıtlığı ve İslam düşmanlığına sarılan merkezdeki siyasi partilerin seçim kampanyaları arayış içindeki Avrupalılara pek umut vaat etmedi. Seçim sonuçlarına dair bütün senaryolarda AB karşıtları ve ırkçı partiler öne çıkıyor.
Uzun zamandır reformist olamayan Brüksel siyaseten adeta deforme olmuş durumdaydı. Göçmen sorunu, kemer sıkma politikaları, işsizlik, sosyal yardımlar, asgari ücretler, ortak tarım ve Euro bölgesi gibi sorunlardan çevre sorunlarına kadar bir dizi konuda uzun süredir karar alma mekanizması felç olan
AB'de halk artık 'rejim değişikliği'
talep ediyor. Bu nedenle birlik içinde gruplaşmalar oluştu.
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Demokrasi ve insan hakları havariliği yapan
Avrupa kültürü
yeni değerler
üretemeyince
sonunda ırkçılığa demirledi.
Irkçıların AP'deki seçim başarısı haliyle Batılı uygarlığın da tükenişinin
en somut kanıtı olacaktır.
Aslında AB projesinin kaderi Almanya'dan sonra birliğin ikinci büyük ülkesi
İngiltere'nin 23 Haziran 2016 referandumunda aldığı ayrılık kararı (Brexit)
ile netleşmişti. Zira tarih bize birliklerin küçük devletlerin ayrılmasından sonra ayakta kalabildiklerini söylüyor.
Mesela İrlanda'nın 1921'de Birleşik Krallık, Baltık ülkelerinin SSCB ve Slovenya'nın Yugoslavya'dan ayrılması gibi. Ancak SSCB'de Ukrayna
ve Yugoslavya'da ise Hırvatistan gibi ikinci en büyük ülke ayrılınca
birlikler kaçınılmaz şekilde enkaza döndü. Dolayısıyla Brexit ile AB'nin yıkılışı da tarihsel bir zorunluluk haline
gelmişti.
Bu çöküşün şekli ve mahiyeti sadece bir zaman meselesiydi. Şimdi o beklenen çöküş tarihe 26 Mayıs 2019
olarak geçecek.