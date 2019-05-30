Avrupa'da 26 Mayıs'ta yapılan AP seçimlerinde toplamda 209 sandalye kazanan aşırı ırkçılar, zenofobik muhafazakârlar ile AB karşıtı milliyetçi blok ve radikal sol grupların zaferi karşısında statükocu güçler zor günler yaşıyor.

751 sandalyeli parlamentoda merkez sağ ve sol ittifak 40 yıl sonra ilk kez 367 olan salt çoğunluk avantajını kaybetti.

Seçimlerde dikkat çeken unsurlardan biri de Fransa, İtalya ve İngiltere'de ırkçı partilerin birinci gelmesiydi.

Merkez siyasetin adeta can çekiştiği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra ortaya çıkan bu trajik tabloya dair en anlamlı çıkışı Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptı.

Devreye sokulan kirli tezgâhları işaret eden Merkel, "Avrupa'da karanlık güçlerin yükselişte olduğuna" dikkat çekti. Biz, Türkiye'ye yıllardır dört bir koldan saldıran 'karanlık güçler'den ne kast edildiğini çok iyi biliyoruz.

Bilmeyenler için şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Diplomaside 'karanlık güç' diye nitelenen odaklar aslında mevcut sistemdeki en güçlü devletlerden başkası değildir. Bu bağlamda Almanya Şansölyesi'nin kast ettiği odakların başında akla ilk olarak ABD, Rusya, Çin ve operasyon gücüne sahip İsrail gibi ülkeler geliyor.

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