Kurban Bayramı mesajında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun adeta resmi talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya ve ülkemize Euro-Atlantik penceresinden bakan Batı'nın gönüllü köleleri konumundaki müstağrip kesimlerde yine soğuk duş etkisine yol açtı.

Sayın Erdoğan'ın mesajında kararlı bir şekilde "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" demesi dikkat çekti.

Kuşkusuz Türkiye'nin bu hamlesi en çok da Amerikan bendelerindeki şizofreniyi derinleştirecek. Çünkü havsalaları ABD'nin Türkiye'yi durduramamasını bir türlü almıyor.

Oysa Donald Trump'ın operasyona yeşil ışık yakması, kişisel bir keyfiyetten ziyade ABD'nin Türkiye karşısındaki reel-politik çaresizliğinin ifadesidir.

Bu nedenle ABD'nin özellikle Suriye'deki mukayeseli gücü rakipsiz konumdaki Türkiye'ye karşı durması pek akıl kârı değil. Alttan almasının nedeni bu.

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Ne var ki bu durum, Trump'ın kaptanlık ettiğianlamına gelmez. Daha net bir ifadeyle söylersek, "Trump liderliğindeki ABD'nin bir stratejisi yok" diyenler fena halde yanılıyor.Zira, ABD'nin küresel stratejisinde bireysel bir yol kazasından ziyadesimgeliyor.Özellikleulusal çıkarlarından geri adım atmaması,Moskova'nıngibi ilerifüze sistemlerini Çin ve Türkiye'ye transferi,Pekin'inedenekonomik bloklara öncülüğü,yapay zekâ ve gelişen siber silahlar,İşte bu yüzden Trump liderliğindeki ABD'nin1990'lardan beri devam eden askeri müdahale, işgal ve kaos politikasında retorik dışında değişen bir şey yok. Olması da akla aykırıdır.Aralık 2018'de Suriye'den çekildiği söylenen ABD birlikleri altı ay sonra İran bahanesiyle Körfez'in diğer bölgelerine sevk edildi. Hatta daha yoğun sevkiyat başladı. Bölgeye yeni uçak gemileri bile gönderildi.Suriye'de 'güvenli bölge' uzlaşısına rağmensürüyor. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'denplanı çerçevesinde Yunanistan, GüneyKıbrıs Rum Kesimi ve İsrail ile yeni askerive ekonomik anlaşmalar imzalanıyor.Almanya'daki ABD askerlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasının startı verilirkenRusya'ya,ise Çin'e karşı yeni kuşatma stratejileri devrede.daha da güçlendiriyor. Irak ve Suriye'den çekilen askerlerkaydırıldı.Ocak 2019'dagenişletilmesi anlaşması imzalandı. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'den geçen yıl çekilen Patriot sistemleri 500 askerle birlikte Suudi Arabistan'a nakledildi.bir deniz gücü oluşturma projesi devam ediyor. Geri çekilme söylemine rağmen ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını artıran Trump'ın izlediği strateji,diye niteleniyor.Türkiye, Çin ve Rusya'ya hem meydan okuyup hem de onlarla birlikte yaşamaya endeksli bustratejisinin temel hedefi ise