Neredeyse herkes şunda hemfikir. Küresel siyasette ABD'nin tek süper güç olduğu dönem sona erdi. Deyim yerindeyse dünya 'post-American world' denilen 'hegemonya sonrası' bir süreçten geçiyor.

Ve haliyle çevredeki kriz merkeze de sıçramış durumda. Refah ve gücü temsil eden Atlantik (ABD ve Avrupa) bugün siyasal, sosyal ve ekonomik darboğazların girdabında.

ABD'de halkın seçtiği Donald Trump ile bürokratik vesayeti temsil eden 'derin devlet' arasındaki çete savaşları gederek kızışırken Avrupa'da merkezdeki liberal siyaset yerini ırkçı ve aşırı popülist hareketlere bırakmak zorunda kaldı.

Geleneğin ve istikrarın sembolü olarak bilinen İngiltere bugün Brexit kıskacında. Ülkedeki belirsizlik ve bölünme riski her geçen gün artıyor.

Brexit'e karşı çıkan ve AB'de kalmak isteyen İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi Birleşik Krallık üyesi ülkelerde daha şimdiden ayrılık sesleri yükselmeye başladı.

Şurası kesin, küresel ekonomi politik sistem 2008'deki finansal krizden hala kurtulamadı. Dolayısıyla çözülemeyen ekonomik sorunların şimdi siyasi ve kültürel sonuçlarını konuşuyoruz.

Bir anlamda reel-kapitalizmin çözülüşü Batı dünyasındaki liberal karakterin ardındaki darbeci ve ırkçı yüzün ortaya çıkmasını sağladı.

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