Yarın 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yıldönümü. Türk halkı, bağımsızlığına yönelik çok uluslu bu işgal hareketini Çanakkale ve Kut'ül- Ammare'yi aratmayan bir direniş ruhuyla hezimete uğrattı.

Haçlılardan aldıkları işaretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmeye ve hükümeti devirmeye kalkışan FETÖ'cü hainlere en güzel cevabı destan yazan halkımız verdi.

Ezan ve salalarla sokağa dökülen bu millet, darbeye yeltenenlere unutamayacakları bir darbe indirdi.

Çengelköy'de şehit düşen gazeteci arkadaşımız Mustafa Cambaz ve diğer kahramanların direnişiyle simgelenen bu istiklal ruhu, işgalci aklın rezil suratına Osmanlı tokadı gibi indi. Daha önce her istediklerinde darbe yapan Amerika'nın çocukları ilk kez başaramadı.

Darbe girişiminden üç gün sonra da vurguladığımız gibi Haçlıların Kudüs'ü 1099'da işgal ettikleri gün olan 15 Temmuz'da ülkemize saldırdılar.

Bu bir rastlantı olamaz.

Zira emperyalist siyasette tesadüflere yer yoktur.

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darbeden birkaç gün önce apar topar yurt dışına çıkarılmasındanyayımlanan 30 Mayıs 2016 tarihliadlı makaleye kadar her ayrıntı bu sinsi plana göre organize edilmişti.Yoksa daha darbeciler harekete geçer geçmezdiye 'beklenen muştuyu' uçurur muydu?Cepheye sürülen köle ruhlukimseyi yanıltmasın.Bukurmay karargâhındavardı.Nitekim dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıda tevile mahal bırakmayacak şekildedemişti.ABD elçiliğinin Washington'a 'Türk intifadası/başkaldırısı' başladı diye not geçmesi aslında diplomatik skandaldan öte tam biryani suçüstü yakalanmadır.Unutmayın ki Mısır'daki darbenin deolduğunu savunmuştuyönetimi.Dolayısıyla Türkiye'deki darbe için deanlamına gelecek 'Türk intifadası' ifadesinin seçilmesi boşuna değildi.Ayrıca darbenin ilk saatlerinde, ancak rüzgâr değişinceteranesini geveleyebildi.Açıklamalarında bile suçlarını itiraf etmekten çekinmiyorlardı.Zira Dışişleri Bakanı"Darbe çok parlak birşekilde planlanmış ve uygulamayageçmiş gibi görünmüyor"diyerek 'yeteneksiz çocuklarına'sitemde bulunmuştu.Evet, bu işgal girişimininolduğunun en büyük kanıtı ise Batı medyasının darbeciler sokağa iner inmez başladığıArap basını ve İslam ülkeleri, 'diye coşku ve gıptayla direnen halkımıza destek verirkenşeklinde kirli manşetler atıyordu.Darbecilerin başaramayacağı anlaşılınca bu kez hep bir ağızdan 'çarpıtmasına başvurdular.Zaten Batı medyasında, demokrasi destanı yazanne o gece ne de geçen üç yıl boyunca olumlu tek bir satır bile göremedik.Tam tersineülkemize karşı kinlerinidaha da bilediler. Çünküiyi biliyoruz. İşte buyüzdengerekir. Zafer hâli bizisevince boğup aldatmamalı...