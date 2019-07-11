Srebrenitsa soykırımının bugün 24. yıldönümü. Üç yıllık Bosna Savaşı'nın (1992-95) en karanlık günü olan 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birlikleri 8 bin 372 Boşnak sivili BM güçleri, ABD ve AB ülkelerinin gözü önünde katletti.

Modern tarihin bu en vahşi soykırımında ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca öldürülen Boşnak siviller toplu mezarlara gömüldü.

Geliyorum diyen bu soykırımın en büyük suç ortakları kuşkusuz Avrupa ülkeleri ve ABD'dir.

SSCB'nin dağılmasından hemen önce 1990'da Moskova Kızıl Ordu'yu Baltık ülkeleri ve Kafkasya'ya konuşlandırdı. Yugoslavya'da ise Sırp lider Slobodan Milosevic, SSCB'nin zayıflığından cesaret alarak Karadağ, Kosova ve Voyvodina'da 'anti-bürokratik devrimi' başlatarak Yugoslav ordusunu Slovenya, Hırvatistan ve Bosna'ya yolladı.

Bosna-Hersek'te 1992'de başlayan savaşta 100 binden fazla insan hayatını kaybederken iki milyondan fazla insan yerinden oldu. Esir kampları, Bosnalı Müslümanların soykırıma uğratılması ve sistematik kitlesel tecavüzlerle tarihe kara bir leke olarak geçen savaş, 1945'ten bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük trajediydi.

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Ve savaşın ardındanhiçbir sorunuçözemedi. Anlaşma sonucunda, toprakların yüzde51'i Boşnak ve Hırvatlar'dan oluşanyüzde 49'u isebırakıldı.Günümüzde Bosna-Hersek kendi hükümetlerine sahipoluşuyor.Her şeyden ziyade, soykırım ve etnik temizlik üzerine kurulu bir siyasi varlık olarak savaşı ve onun adil olmayan barışını her fırsatta hatırlatan bir Sırp Cumhuriyeti oracıkta duruyor.Çünkü anlaşmanın mucitleriYanisorunu çözmesini beklemekabesti. Batı dünyası ancak 1995'in sonlarınadoğru askeri müdahalede bulundu.Resmi adı '21 Kasım 1995'te varıldı ve 14 Aralık'taParis'te imzalandı.Asıl meseleSavaş boyuncaBoşnaklar silah ambargosu altında çaresizbırakılırken Sırp ve Hırvat orduları ise ağırsilahlarla donatılmıştı.adlı kitaptaanlatanbütün ayrıntılarıyladile getiriyor.Kitapta soykırımın gerçek nedeni şöyle dile getirilmiş...Kitapta ayrıca şu ifadeler de dikkat çekici: "söyleyecekkadar pervasızlaşmışken İngilizler HıristiyanAvrupa'nın biraz acılı ama gerçekçi restorasyonundanbahsediyorlardı."Bu anlamdahâlâ aynı pozisyonda. Bu zihniyetin değişeceğini ummak büyük yanılgı olur. Fırsat buldular mıgirişeceklerini ve şu ankida yok edeceklerini unutmayalım.