Türkiye, Batı'nın yörüngesindeki girdaptan kurtuldukça üzerindeki siyasi, askeri ve ekonomik baskılar artmaya başladı. Artmaya da devam edecek. Zira tarihi ve jeo-stratejik misyonunu üstlenmiş bir Türkiye'yi hazmedemiyorlar.***
Ne var ki Avrupa ve ABD'nin oluşturduğu Atlantik artık küresel normları belirleme niteliğini kaybediyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yeni güç merkezleri kendi kodlarını oluşturuyor.
Batılı sistemin çöküş riski hızlanırken ABD'deki paniğin şiddeti de haliyle yoğunlaşıyor. Paniğin asıl nedeni de ABD'nin Çin, Rusya ve Türkiye'den oluşan yeni küresel eksene müdahale opsiyonunun giderek azalması.
Barack Obama döneminden bu yana 'Pivot Asia/ Asya'da oyun kurma' stratejisi yürüten ABD, ne yaptıysa da Çin'in yayılma politikasını frenleyemedi. 'Tek Kuşak Tek Yol' (BRI) projesiyle Avrasya ve Pasifik başta olmak üzere dört kıta ve üç okyanusta ABD'yi dengelemede önemli mevziler kazanan Pekin, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşından da etkilenmedi.
Fakat ABD en ağır darbeyi Rusya'dan aldı. Rusya'nın 2008 Gürcistan
savaşı ile başlayan Kafkasya ve Orta Asya'yı yeniden 'Sovyetleştirme' siyasetine
karşı Pentagon'un Rusofobi
dışında geliştirdiği bir strateji göremedik.
Ayrıca Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Latin Amerika'da
da nüfuzunu
artıran Rusya, 1980'lerdeki SSCB gibi
ABD'nin en yakın
müttefikleri için bile yeniden cazibe merkezine
dönüştü.
Rusya'nın Ukrayna, Suriye, Venezuela ve Kuzey Kore
krizlerinde elde ettiği başarı Pekin ile Moskova
arasındaki
ilişkileri daha da güçlendirirken
ABD'nin etki alanındaki Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Irak ve Afganistan
gibi aktörler de
Kremlin ile yeniden yakınlaşmaya
başladı. Dolayısıyla bu saatten
sonra ABD'nin Rusya, Çin
ve Türkiye'yi birbirinden uzaklaştırması
çok zor görünüyor. Nitekim bu üç ülkenin karşı çıkması sonucu ABD Suriye başta olmak üzere İran, Kuzey Kore ve Venezuela'da havlu atmak
zorunda kaldı. Irak, Libya, Afganistan, Katar ve Yemen'de
ise
ABD'nin başvurduğu
bütün stratejiler
birer birer çöktü.
Deyim yerindeyse Atlantik dünyası Türkiye, Rusya ve Çin'in blokajı karşısında
kilitlenmiş durumda. Amerikan yönetimi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu engeli aşmada Türkiye'yi yanına çekme girişimleri sonuçsuz kaldı.
***
ABD sonrası dünyada çok kutuplu bir küresel sistemin
filizlenmesi her açıdan Türkiye'nin müttefik yelpazesini
çeşitlendirmesinin
önünü açtı. Atlantik'in
vesayetini kıran Türkiye son yıllarda
kendi ulusal çıkarlarını önceleyen
bir politika izlemeye başladı.
Ancak Rusya ve Çin ile ilişkilerin ivme kazanması eski müttefiklerimizi
çileden çıkardı.
Gezi ile başlayan süreçten sonra Mısır'da darbe yapıp Suriye'deki iç savaşı derinleştiren, İhvan yerine DEAŞ'ı öne çıkarıp Kürt-Türk ittifakını bozmaya çalışan ve Rusya ile jet krizini planlayan odaklar en nihayetinde 15 Temmuz'da işgale yeltenerek Türkiye'yi yeniden vesayet altına alma stratejisini devreye soktu. Ancak başaramadılar. Her tezgâh bir bumerang gibi dönüp onları vurdu. Unutmayalım ki emperyal güçler bir asır önce Osmanlı'nın direnişinden nasıl çekindilerse
şimdi de hamle üstünlüğünü ele geçiren Türkiye'nin sergilediği dirençten ve köklerine dönmek üzere yeniden ayağa
kalkmasından dolayı benzer bir panik içindeler.
İşte ABD ve taşeronlarının kimyasını alt üst eden S-400 alımı emperyal merkezdeki bu tarihi travmanın en somut tablosudur.