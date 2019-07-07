Türkiye, Batı'nın yörüngesindeki girdaptan kurtuldukça üzerindeki siyasi, askeri ve ekonomik baskılar artmaya başladı. Artmaya da devam edecek. Zira tarihi ve jeo-stratejik misyonunu üstlenmiş bir Türkiye'yi hazmedemiyorlar.

Ne var ki Avrupa ve ABD'nin oluşturduğu Atlantik artık küresel normları belirleme niteliğini kaybediyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yeni güç merkezleri kendi kodlarını oluşturuyor.

Batılı sistemin çöküş riski hızlanırken ABD'deki paniğin şiddeti de haliyle yoğunlaşıyor. Paniğin asıl nedeni de ABD'nin Çin, Rusya ve Türkiye'den oluşan yeni küresel eksene müdahale opsiyonunun giderek azalması.

Barack Obama döneminden bu yana 'Pivot Asia/ Asya'da oyun kurma' stratejisi yürüten ABD, ne yaptıysa da Çin'in yayılma politikasını frenleyemedi. 'Tek Kuşak Tek Yol' (BRI) projesiyle Avrasya ve Pasifik başta olmak üzere dört kıta ve üç okyanusta ABD'yi dengelemede önemli mevziler kazanan Pekin, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşından da etkilenmedi.

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Fakat ABD en ağır darbeyi Rusya'dan aldı. Rusya'nınsavaşı ile başlayankarşı Pentagon'undışında geliştirdiği bir strateji göremedik.Ayrıcada nüfuzunuartıran Rusya,ABD'nin en yakınmüttefikleri için bile yenidendönüştü.Rusya'nınkrizlerinde elde ettiği başarıarasındakiilişkileri daha da güçlendirirkenABD'nin etki alanındakigibi aktörler deKremlin ile yeniden yakınlaşmayabaşladı. Dolayısıyla bu saattensonra ABD'nin Rusya, Çinve Türkiye'yi birbirinden uzaklaştırmasıçok zor görünüyor. Nitekim bu üç ülkenin karşı çıkması sonucu ABD Suriye başta olmak üzerezorunda kaldı.iseABD'nin başvurduğubütün stratejilerbirer birer çöktü.Deyim yerindeysekilitlenmiş durumda. Amerikan yönetimi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu engeli aşmada Türkiye'yi yanına çekme girişimleri sonuçsuz kaldı.filizlenmesi her açıdan Türkiye'ninçeşitlendirmesininönünü açtı. Atlantik'invesayetini kıran Türkiye son yıllardakendi ulusal çıkarlarını önceleyenbir politika izlemeye başladı.Ancak Rusya ve Çin ile ilişkilerin ivme kazanmasıçileden çıkardı.Gezi ile başlayan süreçten sonra Mısır'da darbe yapıp Suriye'deki iç savaşı derinleştiren, İhvan yerine DEAŞ'ı öne çıkarıp Kürt-Türk ittifakını bozmaya çalışan ve Rusya ile jet krizini planlayan odaklar en nihayetinde 15 Temmuz'da işgale yeltenerek Türkiye'yi yeniden vesayet altına alma stratejisini devreye soktu. Ancak başaramadılar. Her tezgâh bir bumerang gibi dönüp onları vurdu. Unutmayalım ki emperyal güçler bir asır önceşimdi de hamle üstünlüğünü ele geçiren Türkiye'nin sergilediği dirençten vekalkmasından dolayı benzer bir panik içindeler.İşte ABD ve taşeronlarının kimyasını alt üst eden S-400 alımı emperyal merkezdeki bu tarihi travmanın en somut tablosudur.