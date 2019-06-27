Hep pusudalar ve hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Japonya'daki G-20 zirvesinde Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasındaki görüşme öncesi harekete geçen Amerikan devleti yine Türkiye'ye gözdağı verdi.

Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Tasarısı'nı onaylayan Amerikan Senatosu'nun kararına göre ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir merkez kurulacak. Ayrıca Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmezse F-35 sevkıyatı son bulacak.

Türkiye'yi Suriye, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz'den çevreleme planlarına destek veren tasarı kapsamında ABD, İsrail, Suudiler, BAE ve AB ülkeleri Ege adalarıyla Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs ve Romanya'yı silahlandırarak füze üslerine döndürecek.

Biz artık şundan eminiz. İçerideki ve dışarıdaki bütün taşeronlarını harekete geçiren Amerikan yönetimi, Türkiye'nin bağımsız politikalarını baltalamak için dört bir koldan yürüttüğü faaliyetlerini daha da artıracak. Ve daha şimdiden Türkiye'ye karşı 'Yeni 15 Temmuz projeleri'nin düğmesine bastılar.

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İstanbul seçim sonuçlarıyla biti kanlanan kesimler ağızlarındaki baklayı çıkararak koro halinde ABD'nin mandacı tezlerini dile getirmeye başladı bile.Atlantikdünyası ile yerli mandacıları,hep bir ağızdan'Erdoğan döneminin bittiğini'ilan ediyor.Dışarıdaki bu dalgayla aynı frekanstan yayın yapan Saadet Partisi lideridiyerek aba altından ABD'yi gösteriyor.Seçim sonuçlarından sonra sevinç narası atanaratmayan İYI Parti lideri Akşener ise falcılığa soyunaraköngörüsünde bulundu.Siyasi partilere parlamenter sisteme dönme çağrısı yapan CHP lideridiyerekyeniden seslendirdi.Yani değişen bir şey yok. Eskiden olduğu gibiyine kol kola.ile Batılı üst aklın temsilcileri yine aynı siyasi güdülerle ülkemize ve onun liderine senkronize bir şekilde saldırıyor.diye Türkiye'yitehdit edenneredencesaret alıyorsa bizim yerlimandacılarımızın da oradancesaret aldığını unutmayalım.Nitekimilişkin önceki gün başlayanduruşmada Batılı ülkeleringörüyorlar.15 Temmuz darbe ve işgal girişimine yeltenenve oralarda lüks içinde bir hayat sürüyor.İşte bu yüzden hesap vermesi gerekenler şimdi kalkmış bizden hesap soruyor. Bütün bunların nedeni ise artık bitme noktasına gelenSorunların temel kaynağı her işimize müdahale edenZira bataklığı kurutamadıkça hep sineklerle vakit kaybedeceğiz. Ve tarih tekerrür etmeye devam edecek.