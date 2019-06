Batı dünyası İstanbul seçimlerini Türkiye'nin en kritik dönüm noktalarından biri olarak görüyor. Bütün planlarını bugün sandıktan çıkacak sonuçlara göre yeniden revize edecekler.

Zaten Svante E. Cornell, The American Interest'daki yazısında ABD'nin yeni Türkiye stratejisinin netleşmesinde İstanbul'daki seçim sonuçlarının belirleyici olacağını açıkça dile getirmiş.

Haliyle seçimin kaderi, emperyal merkezin ülkemize karşı devreye soktuğu 'yeni kuşatma projesi'nin seyrini de belirleyecek.

Zira Sayın Erdoğan'ı Şehit Mursi'nin akıbetiyle tehdit edenlerin temel hedefini biliyoruz... Pentagon'un rahle-i tedrisinden geçmiş Sisi zihniyetine sahip insanlar eliyle Türkiye'yi ikinci bir Mısır'a dönüştürmek.

Bu bağlamda, daha önce de vurguladığımız gibi yeni bir savaş ve mücadele türü ile karşı karşıyayız.

"Unutmayalım ki savaşlar artık bir ülkenin sabah uyandığında başka bir ülkenin tanklarını çayırında görmesiyle başlamıyor.

O devirler mazi oldu. Yeni savaş biçimi artık milli iradenin kaleleri sayılan sandıkların zapt edilmesine dayanıyor..."

Çünkü 31 Mart yerel seçimlerinde gördüğümüz üzere tankla, topla, sokak gösterileri, terör örgütleri ve ekonomik kuşatmayla yenemedikleri Sayın Erdoğan'ı bu kez kirli oy manipülasyonları ve sandık hırsızlığıyla alt etmeye çalıştılar.

Dolayısıyla içeriden ve dışarıdan her tür amansız saldırıya maruz kalan milletimizinGezi'den bu yana seçimler sayesinde her krizi aşarak devletimizin kurumlarınıbirer birer temizlemiştik.Bu, demokrasimize ve milli irademize yönelik tarihte eşi benzeri görülmemişYalanla yaşayan ve bütün hayatları yalan olanlardan da bu beklenirdi zaten.Ancak seçimlerinyenilenmesi kararıile hevesleri kursaklarındakaldı. Ne var kitehlike geçmiş değil.Ülkemize yönelik devreye sokulanpüskürtmenin yolu bağımsız Türkiye'den yana tavır sergilemekten geçer.İstanbul seçmeni,vermeyecektir. Özellikle tarihi ve sembolik açıdan büyük önem taşıyan İstanbul'daki yerel seçimler yoluyla ülkemize yönelikbütün senaryoları bir kez daha çökertecektir.Şunu asla unutmayalım!Bütün gayeleri de Selçuklulardan bu yana bin yıldır yıkamadıklarıtemelli olarak yok etmektir.Bu nedenleABD güdümündekisiyasi kuklalara fırsat vermeyelim.İşte burada Kürt seçmene tarihi, siyasi ve ahlaki bir görev düşüyor. Sandığa giden her seçmen büyükuyarısını düşünmeli ve buna göre kararını vermelidir.Kuşku yok ki Kürt seçmenin yeri, ışık ve karanlığın savaşında hepher şeyden önce ecdadımızınkemiklerini sızlatır.ABD ve taşeronlarının İstanbul'a yönelik kirli oyunlarını bozma günüdür.