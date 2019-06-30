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BERCAN TUTAR
30 Haziran 2019, Pazar BERCAN TUTAR

Amerika’nın Osaka parodisi

Japonya'nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi, küresel sistemin bugünü ve geleceği hakkında birçok simgesel gelişmeye ev sahipliği yaptı.
Zirveye, 'nin rakip küresel eksen olarak gördüğü Türkiye, Çin ve Rusya'ya karşı çektiği savaş baltalarını gömmesi damga vurdu. S-400 krizinde alttan alan ABD ve 'e de zeytin dalı uzattı.
Pekin ile ticaret savaşını alevlendirmek istemeyen Washington, Moskova ile de yeni bir soğuk savaşa istekli olmadığını ortaya koydu. Daha doğrusu Çin, Rusya ve ABD yeni bir küresel statüko üzerinde uzlaşma sinyalleri verdi.
Burada 'dünya beşten büyüktür' diyebilen tek aktör yine oldu.
Zaten Rusya lideri Putin'in 'liberalizm hükmünü kaybetti' çıkışı bir anlamda ABD ile ideolojik ortaklığın ilanıdır. Çünkü otoriter ve popülist bir çizgiye kayan ABD ve Avrupa siyaseti ile Rusya ve Çin arasındaki ünsiyet giderek artıyor. ABD'den sonra Avrupa da tehlikeli ve ırkçı bir transformasyonla yüz yüze.

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Bu bağlamda Atlantik emperyalizminin liberal değerler üzerinden başka ülkelere müdahale dönemi artık raf ömrü doldurdu. (ABD) korumacı ve milliyetçi bir çizgiye kayarken aynı yolu izleyen Viktor Orban (Macaristan), Marine Le Pen (Fransa), Nigel Farage (İngiltere) ve Matteo Salvini (İtalya) gibi aşırı sağcı liderler de ırkçılaşan yeni bir Avrupa'yı temsil ediyor. Ve bunlar Rusya ile Çin'e düşman değil.
Nitekim Avrupa'daki bu yeni güç dengesinin ilk işaretini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) verdi.
AKPM, önceki gün Kırım'ı ilhak nedeniyle 2014'te oy hakkı elinden alınan Rusya'nın geri dönmesini kabul etti.
Adrian Pabst'ın 'Liberal World Order and Its Critics'de dile getirdiği gibi yeni süreçte asıl mücadele finans kapitalizmin temsilcisi George Soros gibi oligarşik güçlerle eşitlik, adalet ve refah arayışındaki demokratik güçler arasında olacak.
Zira liberal demokrasinin şeytanları artık deşifre oldu. Bir anlamda reel-kapitalizmin çöküş sürecini yaşıyoruz.
Neo-liberalzimin kurucu babası olarak bilinen Friedrich Hayek (1899-1992), sosyalizmin totaliterizme yol açacağını iddia ediyordu. Ancak Hayek'in savunduğu neoliberal sistem de Batılı ülkeleri birer polis devletine dönüştürdü.
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Haliyle bugün kapitalist teorisyen Milton Friedman'ın (1912-2006) 'kapitalizm özgürlüğü besler' propagandası çökmüş durumda. Çünkü Batı'nın emperyal, dünyada milyarder diktatörler doğurmak dışında bir işlev görmedi.
Liberalizmde pozitif özgürlük yanında negatif özgürlüğün de olmadığı ortaya çıktı. Yani liberal devletler, bireyleri sömürüden korumaz. Yüzde birlik kesimin dünyanın kaynaklarını tek elde toplamasına engel olmadığı gibi bunu teşvik eder.
Bu yüzden 13 dolarlık bir ilacın 750 dolara satılmasına yol açan liberal sistem her açıdan bir oligopoli mekanizmasıdır.
İşte bu nedenle Batı'da ve dünyada kitle partileri ile parlamentolar önemini kaybetti. Bunun yerine referandumlar ile popülist siyaset önem kazanıyor.
Putin'in liberalizm çıkışı sadece malumun ilamıdır. İç ve dış dinamiklerle savaşacak gücü kalmayan ABD, reel-politik dayatmalardan dolayı Çin, Türkiye ve Rusya ile uzlaşı arayışına girdi.
Kuşkusuz, herkesi tehdit eden Trump'ın Osaka'da yelkenleri indirmesi her bakımdan jeo-politik bir parodidir. Ve bu Amerikan parodisi önümüzdeki dönemde daha da trajikleşerek devam edecek.

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