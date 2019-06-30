Japonya'nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi, küresel sistemin bugünü ve geleceği hakkında birçok simgesel gelişmeye ev sahipliği yaptı.

Zirveye, ABD'nin rakip küresel eksen olarak gördüğü Türkiye, Çin ve Rusya'ya karşı çektiği savaş baltalarını gömmesi damga vurdu. S-400 krizinde alttan alan ABD Rusya ve Çin'e de zeytin dalı uzattı.

Pekin ile ticaret savaşını alevlendirmek istemeyen Washington, Moskova ile de yeni bir soğuk savaşa istekli olmadığını ortaya koydu. Daha doğrusu Çin, Rusya ve ABD yeni bir küresel statüko üzerinde uzlaşma sinyalleri verdi.

Burada 'dünya beşten büyüktür' diyebilen tek aktör yine Türkiye oldu.

Zaten Rusya lideri Putin'in 'liberalizm hükmünü kaybetti' çıkışı bir anlamda ABD ile ideolojik ortaklığın ilanıdır. Çünkü otoriter ve popülist bir çizgiye kayan ABD ve Avrupa siyaseti ile Rusya ve Çin arasındaki ünsiyet giderek artıyor. ABD'den sonra Avrupa da tehlikeli ve ırkçı bir transformasyonla yüz yüze.

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