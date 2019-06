Japonya'nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi, küresel sistemin bugünü ve geleceği hakkında birçok simgesel gelişmeye ev sahipliği yaptı.

Zirveye, ABD'nin rakip küresel eksen olarak gördüğü Türkiye, Çin ve Rusya'ya karşı çektiği savaş baltalarını gömmesi damga vurdu. S-400 krizinde alttan alan ABD Rusya ve Çin'e de zeytin dalı uzattı.

Pekin ile ticaret savaşını alevlendirmek istemeyen Washington, Moskova ile de yeni bir soğuk savaşa istekli olmadığını ortaya koydu. Daha doğrusu Çin, Rusya ve ABD yeni bir küresel statüko üzerinde uzlaşma sinyalleri verdi.

Burada 'dünya beşten büyüktür' diyebilen tek aktör yine Türkiye oldu.

Zaten Rusya lideri Putin'in 'liberalizm hükmünü kaybetti' çıkışı bir anlamda ABD ile ideolojik ortaklığın ilanıdır. Çünkü otoriter ve popülist bir çizgiye kayan ABD ve Avrupa siyaseti ile Rusya ve Çin arasındaki ünsiyet giderek artıyor. ABD'den sonra Avrupa da tehlikeli ve ırkçı bir transformasyonla yüz yüze.

***

***

Bu bağlamdabaşkaülkelere müdahale dönemi artıkdoldurdu. Donald Trump (ABD) korumacıve milliyetçi bir çizgiye kayarken aynıyolu izleyengibi aşırı sağcı liderler de ırkçılaşan yeni birAvrupa'yı temsil ediyor. Ve bunlar Rusya ileÇin'e düşman değil.Nitekim Avrupa'daki bu yeni güç dengesinin ilk işaretiniverdi.AKPM, önceki gün2014'te oy hakkı elinden alınanAdrian Pabst'ın 'Liberal World Order and Its Critics'de dile getirdiği gibi yeni süreçte asıl mücadeleeşitlik, adalet ve refah arayışındakiarasında olacak.Ziraartık deşifre oldu. Bir anlamdaçöküş sürecini yaşıyoruz.Neo-liberalzimin kurucu babası olarak bilinen(1899-1992), sosyalizmin totaliterizme yol açacağını iddia ediyordu. Ancak Hayek'in savunduğu neoliberal sistem deHaliyle bugün kapitalist teorisyençökmüş durumda. Çünkü Batı'nın emperyal, dünyadabir işlev görmedi.Liberalizmde pozitif özgürlük yanında negatif özgürlüğün de olmadığı ortaya çıktı. Yani liberal devletlerbireyleri sömürüden korumaz. Yüzde birlik kesiminengel olmadığı gibi bunu teşvik eder.Bu yüzden 13 dolarlık bir ilacın 750 dolara satılmasına yol açan liberal sistem her açıdan bir oligopoli mekanizmasıdır.İşte bu nedenle Batı'da ve dünyadaBunun yerine referandumlar ile popülist siyaset önem kazanıyor.Putin'in liberalizm çıkışı sadece malumun ilamıdır. İç ve dış dinamiklerle savaşacak gücü kalmayan ABD,Çin, Türkiye ve Rusya ile uzlaşı arayışına girdi.Kuşkusuz, herkesi tehdit edenherbakımdan jeo-politik bir parodidir. Ve buönümüzdeki dönemdedaha da trajikleşerek devam edecek.