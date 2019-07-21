20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45'inci yıldönümü nedeniyle gözler yeniden Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Doğu Akdeniz'deki enerji eksenli küresel jeo-politik mücadeleye çevrildi.

Kıbrıs mesajında Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol aramalarına yönelik sondaj faaliyetlerine de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır" demesi önemliydi.

Zira Türkiye'nin son yıllarda Ortadoğu başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de yürüttüğü strateji bölgedeki kartların yeniden karılmasına yol açtı.

ABD ve AB'nin öncülüğünde hareket eden İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Fransa son 5 yıldır düzenledikleri zirvelerle enerjiden savunmaya bir dizi alanda Türkiye karşıtı bir cephe oluşturdular.

Ancak, krizlerle birlikle birçok iş birliği fırsatını da bünyesinde barındıran çok değişkenli bir denklem görüntüsü veren Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarının hedef tahtasında sadece Türkiye yok. En az Türkiye kadar Avrupa üzerinde enerji tekeli kuran Rusya da hedefte. Yeni İpek Yolu projesiyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen Çin de hedefte.

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Rusya ve Çin faktörlerinin katkısı inkâr edilemez.kendi kararlılığından kaynaklanıyor.ABD ve AB'den destek alan GKRK ve Yunanistan'ın tek taraflı politikalarına KKTC ve Türkiye, ilk olarakhamlelerle cevap verdi.Türkiye ilk askeriçıkışınıyaptı.Türkiye donanması,tarafından Kıbrıs'ın güney doğusuna gönderilen sondaj gemisini durdurup geri dönmeye zorladı.Bu yollabölgeye gönderdiği2013'te satın alınan sismografik araştırma gemisi, donanma unsurları ve savaş uçakları deseteğiyle Akdeniz'e geçerek çalışmalarına başladı.Barbaros,yakın bölgede31 Temmuz'akadar çalışacak.Şubat ayında dagemisi Türkiye'ye geldi ve şu an Akdeniz'de görev yapıyor.ise Kıbrıs'ın 60 kilometre batısındaki noktada çalışmalarını sürdürüyor.Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Barbaros'a ek olarak yakın zamanda ikinci sismografik araştırma gemisiBarbaros'un geçen yıl ekim ayında Yunanistan'a ait bir firkateynin tacizine uğramasının ardından Türkbölgeden uzaklaştırmıştı.Türkiye'nin direnç ve gücünü gösteren diğer bir gelişme detarihlerinde başarıyla icra edilen tarihimizdeki en büyük deniz tatbikatı olanidi.bir anlamda Türkiyekarşıtı cepheye de bir mesajdı.Diplomatik, askeri ve stratejik destek yanında Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarındasürüyor.Nitekim Türkiye'nin sondaja başlamasıyla birliktekararlarına ilk eleştirinin Rusya'dan gelmesi dikkat çekiciydi.Rusya gibi Çin deyerini sağlamlaştırmakistiyor. Bunun yolu da Türkiyeile ittifaktan geçiyor.Zira Doğu Akdeniz'de çok boyutlu stratejik mücadelede eli en güçlü olan ülke,Bu yüzdenİşte bu gerçekleri bilmeden Türkiye'yedeme cüretinde bulunanlarSonunda isekazanacaktır.