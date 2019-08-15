1842'den 1997'ye kadar İngiliz sömürgesi olan Hong Kong bugünlerde Gezi benzeri gösterilerle dünya gündeminin baş sıralarında yer alıyor. Çin'in özerk idare ile yönettiği 7,4 milyonluk Hong Kong'da ABD'nin açıktan desteklediği eylemler mahiyet açısından Gezi protestolarını aratmıyor.

3 Nisan'da parlamentoya sunulan suçluların iadesi yasa tasarısıyla başlayan gösteriler, tasarı 15 Temmuz'da geri çekilmesine rağmen devam ederek sonunda bağımsızlık isteyen Batı yanlısı bir isyana dönüştürüldü. ABD ve İngiltere'nin Hong Kong'taki 'renkli devrim' projesini gören Çin'in tutumu haliyle giderek sertleşti. Pekin, dün Trump yönetimine 'ABD'yi sarsan uluslararası pedofili çetesi ve ırkçı kitlesel katliamları' ima edercesine "Hong Kong sizin işiniz değil. Kendi işinize bakın" diye çıkışırken İngiltere'ye de daha önce "Hong Kong'a karışma. Orası artık İngiliz sömürgesi değil" ültimatomu vermişti.

Çin ayrıca ABD ve İngiliz bayraklarıyla yürüyen göstericiler için de 'oynadıkları ateş kendilerini yakacak' uyarısında bulundu.

Topa giren Trump ise önceki akşam sosyal medya hesabından Çin'in askeri sevkiyatına dair bir video paylaşarak "Bir çok insan Hong Kong'daki sorunlar için beni ve ABD'yi suçluyor.

Neden?" diye sordu pişkince.

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Burada Hong Kong'taki renkli devrim projesineMeseleyi aydınlatacak asıl faktör doların hegemonyasını sağlamayı amaç edinenyapılacak analizlerdir.Nitekimmuamelesiyaptıkları Trump ile Hong Kong krizinde omuzomuza mücadele ediyor. Trump'ın Çin ile ticaretsavaşını vemücadelesinialkışlayan Sorosçuların asıl hedefi isetamamlamak.Zirasadecedayanıyor. Gerisi doların küresel hegemonyasınaendeksli finansal yağmadan elde ediliyor. Bubağlamda doların uluslararası para birimi olmasınakarşı çıkan Çin, Rusya, Türkiye, İran veVenezüella öncelikli düşman konumunda.AslındaAncak Çin'in aldığı önlemler sayesindebu gerçekleşmedi. ABD yüzünü Ukrayna'yaçevirerek AB ve Rusya'yı yağmalama planınıdevreye soktu. Ukrayna krizi sonucuhesaplanmıştı.Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Kırım'ın ilhakı ve Çin'in aldığı önlemlerle Avrupa'dan çıkan paralar yönünü Hong Kong'a çevirdi.Şimdi ABD bir yandan Hong Kong krizi üzerinden bu bölgedeki 1 trilyon doların rotasını ABD'ye çevirmek bir yandan dabaşta olmak üzere Çin'in öncülük ettiğikurulmasını baltalamak istiyor.Ne var kiABD'nin yine şansı çok az. ZatenHong Kong'da istediğini alamayıncadaha şimdiden ülkesininacziyetini de gözler önüne sermiş oldu.Öyle görünüyor kiçıkan ABD, Çin tarafındanyine fena avlanacak. Ve 2014'te olduğu gibiağır bir hezimete daha uğrayacak.