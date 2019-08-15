1842'den 1997'ye kadar İngiliz sömürgesi olan Hong Kong bugünlerde Gezi benzeri gösterilerle dünya gündeminin baş sıralarında yer alıyor. Çin'in özerk idare ile yönettiği 7,4 milyonluk Hong Kong'da ABD'nin açıktan desteklediği eylemler mahiyet açısından Gezi protestolarını aratmıyor.***
3 Nisan'da parlamentoya sunulan suçluların iadesi yasa tasarısıyla başlayan gösteriler, tasarı 15 Temmuz'da geri çekilmesine rağmen devam ederek sonunda bağımsızlık isteyen Batı yanlısı bir isyana dönüştürüldü. ABD ve İngiltere'nin Hong Kong'taki 'renkli devrim' projesini gören Çin'in tutumu haliyle giderek sertleşti. Pekin, dün Trump yönetimine 'ABD'yi sarsan uluslararası pedofili çetesi ve ırkçı kitlesel katliamları' ima edercesine "Hong Kong sizin işiniz değil. Kendi işinize bakın" diye çıkışırken İngiltere'ye de daha önce "Hong Kong'a karışma. Orası artık İngiliz sömürgesi değil" ültimatomu vermişti.
Çin ayrıca ABD ve İngiliz bayraklarıyla yürüyen göstericiler için de 'oynadıkları ateş kendilerini yakacak' uyarısında bulundu.
Topa giren Trump ise önceki akşam sosyal medya hesabından Çin'in askeri sevkiyatına dair bir video paylaşarak "Bir çok insan Hong Kong'daki sorunlar için beni ve ABD'yi suçluyor.
Neden?" diye sordu pişkince.
Burada Hong Kong'taki renkli devrim projesine salt jeo-politk mercekten bakarsak çoğu şeyi kaçırırız.
Meseleyi aydınlatacak asıl faktör doların hegemonyasını sağlamayı amaç edinen finans kapital açıdan
yapılacak analizlerdir.
Nitekim küresel Sorosçular
, habis bir ur ve çapsız bir siyasetçi
muamelesi
yaptıkları Trump ile Hong Kong krizinde omuz
omuza mücadele ediyor. Trump'ın Çin ile ticaret
savaşını ve Amerikan finans kaynaklarını 'trumpline' olmaktan kurtarma
mücadelesini
alkışlayan Sorosçuların asıl hedefi ise Barack Obama'nın 2014'te yarım kalan Hong Kong senaryosunu
tamamlamak.
Zira 18 trilyonluk ABD ekonomisinin
sadece 5 trilyon doları reel ekonomiye
dayanıyor. Gerisi doların küresel hegemonyasına
endeksli finansal yağmadan elde ediliyor. Bu
bağlamda doların uluslararası para birimi olmasına
karşı çıkan Çin, Rusya, Türkiye, İran ve
Venezüella öncelikli düşman konumunda.
***
Aslında Hong Kong 2014'te hedef seçildi.
Ancak Çin'in aldığı önlemler sayesinde
bu gerçekleşmedi. ABD yüzünü Ukrayna'ya
çevirerek AB ve Rusya'yı yağmalama planını
devreye soktu. Ukrayna krizi sonucu AB ülkeleri ve Rusya'dan kaçan 1 trilyon doların ABD'ye gitmesi
hesaplanmıştı.
Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Kırım'ın ilhakı ve Çin'in aldığı önlemlerle Avrupa'dan çıkan paralar yönünü Hong Kong'a çevirdi.
Şimdi ABD bir yandan Hong Kong krizi üzerinden bu bölgedeki 1 trilyon doların rotasını ABD'ye çevirmek bir yandan da modern İpek Yolu projesi
başta olmak üzere Çin'in öncülük ettiği 50 trilyon dolarlık hacmiyle dünyanın en büyük ekonomisi olmaya aday Asya Serbest Ticaret Bölgesi'nin (Asia FTA)
kurulmasını baltalamak istiyor.
Ne var ki 1999 Asya krizinde Çin'i deviremeyen
ABD'nin yine şansı çok az. Zaten
Hong Kong'da istediğini alamayınca Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekilme tehdidi savuran Trump,
daha şimdiden ülkesinin
acziyetini de gözler önüne sermiş oldu.
Öyle görünüyor ki Hong Kong'da 1 trilyon dolar avına
çıkan ABD, Çin tarafından
yine fena avlanacak. Ve 2014'te olduğu gibi
ağır bir hezimete daha uğrayacak.