22 Ekim akşamı Sayın Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi muhtırası, her açıdan küresel dengeleri alt üst eden bir hamledir.
Bu mutabakat muhtırası ile Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu tarihe gömen Türkiye, 17 Ekim'de de ABD ile benzer bir anlaşmaya imza atmıştı.
Beş gün arayla iki süper aktör ile varılan mutabakatlarla adeta destan yazan Türkiye her açıdan küresel güçlerin 96 yıllık Lozan parantezini de esnetmiştir.
Savunma hatlarımızı 28 Ocak 1920'de ilan edilen Misak-ı Milli sınırlarına çeken bu iki mutabakat, bir bakıma Ortadoğu ve dünya siyasetinde ağırlığı giderek artan Yeni Türkiye çağının da en somut ifadesidir.
Bir yüzyıldır Anadolu'ya hapsedilen ülkemiz, bütün tezgâhlara rağmen yeniden bir dünya devletine dönüşüyor.
Bu dönüş aynı zamanda bölgemizde Pax-Americana ile nitelenen Atlantik döneminin de sonuna işaret ediyor.
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Küresel sistem yeni ve köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan
sonra kurulan yeni dünya düzeninde Türkiye'ye yer verilmemişti.
O dönemin emperyal güçleri 'Sevri gösterip bizi Lozan'a razı etmişlerdi...'
Sayın Erdoğan'ın Soçi zirvesi öncesinde
dile getirdiği gibi "İstiklal Harbimizi zaferle
sonuçlandırmamızın ardından Lozan'da varılan mutabakat, kabul edebileceklerimizin asgarisini
oluşturuyordu..."
Dolayısıyla Türkiye'nin emperyalist güçlerle
24 Temmuz 1923'te Lozan parantezine
alınan mücadelesi yaklaşık bir asır sonra
kaldığı yerden yeniden başladı.
Bu mücadelenin ateşini ise milletimizin 15 Temmuz 2016'daki darbe ve işgal girişimine karşı verdiği direniş iradesi yaktı.
15 Temmuz'dan ilham alan ülkemizin son dönemlerde Suriye başta olmak üzere Irak, Körfez ve Doğu Akdeniz'de
sergilediği kararlılık, bölgemizdeki hegemonik yapıyı
adeta darmadağın etti.
Dostlarımız bu duruma sevinirken düşmanlarımız ise panikte.
Bu anlamda Barış Pınarı Harekâtı
, ABD'nin Ortadoğu'daki 70 yıllık emperyal sisteminin çöküşünün
sembolü haline geldi.
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Unutmayalım ki bölgemiz ve dünya her alanda Türkiye, Rusya ve Çin'in öncülük ettiği
tektonik bir güç değişimine tanık oluyor.
Batı merkezli küresel masallar dönemi bitiyor. Siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel terörü bir norm haline getiren ABD liderliğindeki Atlantik dünyası
artık iflasın eşiğinde.
Kendi kabuğuna çekilmeye başlayan ABD'nin yüz üstü bıraktığı müttefiklerindeki
korku her geçen gün derinleşiyor.
Yeni bir dünya umudunun filizlendiği bu aşamada herkes köklerine sarılarak
yeniden büyüyor.
Neo-Osmanlı Türkiye, neo-Sovyet Rusya ve neo-Konfiçyüs Çin
bugün
Batı'ya değil daha çok birbirlerine bakıyor.
Batı'nın etkin olmadığı bu dünya düzeninde dengeler Türkiye, Rusya ve Çin gibi aktörlerin talepleri ve ağırlıkları çerçevesinde yeniden kuruluyor.
Çünkü bu üç aktör arasındaki işbirliği Batı'yı büyü bozumuna
uğrattı.
Geldiğimiz noktada Yeni Türkiye'yi Batı güdümünde bir 'The Cemaat ülkesi' yapma projesi
çöktü.
Bundan sonra Türkiye sadece jeo-politik hesaplarda ve enerji denklemlerinde değil yeni dünyanın şekillenen paradigmasında
da en kilit ülke olacak.
İşte kendi tanımını değiştiren Türkiye, Lozan'ın ona biçtiği tanımı da kararlı şekilde revize etmeye başladı.