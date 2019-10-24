22 Ekim akşamı Sayın Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi muhtırası, her açıdan küresel dengeleri alt üst eden bir hamledir.

Bu mutabakat muhtırası ile Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu tarihe gömen Türkiye, 17 Ekim'de de ABD ile benzer bir anlaşmaya imza atmıştı.

Beş gün arayla iki süper aktör ile varılan mutabakatlarla adeta destan yazan Türkiye her açıdan küresel güçlerin 96 yıllık Lozan parantezini de esnetmiştir.

Savunma hatlarımızı 28 Ocak 1920'de ilan edilen Misak-ı Milli sınırlarına çeken bu iki mutabakat, bir bakıma Ortadoğu ve dünya siyasetinde ağırlığı giderek artan Yeni Türkiye çağının da en somut ifadesidir.

Bir yüzyıldır Anadolu'ya hapsedilen ülkemiz, bütün tezgâhlara rağmen yeniden bir dünya devletine dönüşüyor.

Bu dönüş aynı zamanda bölgemizde Pax-Americana ile nitelenen Atlantik döneminin de sonuna işaret ediyor.

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Küresel sistem yeni ve köklü bir değişim sürecinden geçiyor.sonra kurulan yeni dünya düzeninde Türkiye'ye yer verilmemişti.O dönemin emperyal güçleriSayın Erdoğan'ın Soçi zirvesi öncesindedile getirdiği gibi "İstiklal Harbimizi zaferlesonuçlandırmamızın ardındanoluşturuyordu..."Dolayısıyla Türkiye'nin emperyalist güçlerle24 Temmuz 1923'te Lozan parantezinealınan mücadelesi yaklaşık bir asır sonrakaldığı yerden yeniden başladı.Bu mücadelenin ateşini ise milletimizin 15 Temmuz 2016'daki darbe ve işgal girişimine karşı verdiği direniş iradesi yaktı.15 Temmuz'dan ilham alan ülkemizin son dönemlerdesergilediği kararlılık, bölgemizdekiadeta darmadağın etti.Dostlarımız bu duruma sevinirken düşmanlarımız ise panikte.Bu anlamda, ABD'nin Ortadoğu'dakisembolü haline geldi.

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Unutmayalım ki bölgemiz ve dünya her alandatektonik bir güç değişimine tanık oluyor.Batı merkezli küresel masallar dönemi bitiyor. Siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel terörü bir norm haline getiren ABD liderliğindekiartık iflasın eşiğinde.Kendi kabuğuna çekilmeye başlayankorku her geçen gün derinleşiyor.Yeni bir dünya umudunun filizlendiği bu aşamadayeniden büyüyor.bugünBatı'ya değil daha çok birbirlerine bakıyor.Batı'nın etkin olmadığı bu dünya düzeninde dengeler Türkiye, Rusya ve Çin gibi aktörlerin talepleri ve ağırlıkları çerçevesinde yeniden kuruluyor.Çünkü bu üç aktör arasındaki işbirliğiuğrattı.Geldiğimiz noktada Yeni Türkiye'yi Batı güdümünde birçöktü.Bundan sonra Türkiye sadece jeo-politik hesaplarda ve enerji denklemlerinde değilda en kilit ülke olacak.İşte kendi tanımını değiştiren Türkiye, Lozan'ın ona biçtiği tanımı da kararlı şekilde revize etmeye başladı.