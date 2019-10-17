Küresel rekabet kızıştıkça Türkiye'nin bağımsız hareket etme imkânı da artıyor.

Bu anlamda son iki asırdır hiç olmadığı kadar serbestiyete kavuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz.

ABD'yi 'evine uğurladığımız' bu çok kutuplu dönem bölgemize daha çok refah ve barış getirecektir.

Özellikle Çin ve Rusya'yı kuşatmada Türkiye'yi yanına çekmek yerine karşısına alma yanlışına düşen ABD, şimdi bu hatasını telafi etmeye çalışıyor.

Suriye'deki satrançta CIA'yı devreden çıkaran ABD Başkanı Donald Trump şimdi de Pentagon'u kenara çekti. Böylece CIA'dan sonra neo-conların güdümündeki Pentagon da havlu attı.

Ortadoğu'da Amerikan çağının bitişine tanıklık ettiğimiz tarihi günlerden geçiyoruz. Bu tarihi dönüşümün altında ise Türkiye'nin imzası var.

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1945'te başlayançabuk bitti. 1990'lardaki'tek süper güç ABD' artık yok.O yılların dışişleri bakanlarından M. Albrightdiye hava atıyordu.Oysa şimdi Amerikan rüyası her yerde kâbusa dönmüş halde. Kendini ölümsüz sanan Roma gibi Amerikan İmparatorluğu da çöküş içinde.Ne var ki eski ulusal danışmanıhala kuyruğu dik tutanlardan... Sanki bölgeyi kaosa sürükleyen ABD değilmiş gibi,diyor.Geldiğimiz aşamada Trump'ın 'saçma' dediği20 yıldır Ortadoğu'ya asker yığan ABD artık askerlerini çekecek.Ancak kariyerlerini bu alanda yapan Pentagon mutsuz.yeni bir aşamaya geçildiğini kabul edemiyor.projesinidiyerevize eden Trump'ınelindeki en büyük kozise Türkiye'yi yenidenkazanmak.Yeni birküresel değerlendirmeyapan Amerikanderin devleti, terörlesavaştan şimdidöneminegeçiyor. Burada enbüyük düşmanlarise

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ABD terörle savaşla zaman kaybederken Çin'in yükselişini durduramadı. Rusya daha aktif hale geldi. Sünni ülkelere yönelik müdahaleler ise İran'ın etkisini artırdı. Şimdi Amerika bu hataları telafi etme derdinde.Yüzünü Asya'ya çeviren Amerika içinİlk hedef Çin ve Rusya'nın kuşatılması.Bu çerçevede ABD, Türkiye'yi hemhem denüfuzuna karşı etkili bir güç olarak görüyor.Ortadoğu ikinci plana düştüğü için ABD'nin yeni uzun vadeli politikasındaazalıyor. Zira sorunartık Rusya ve Çin.İşteABD ve Türkiye arasındaki kodlaryeniden yazılıyor. Bu bağlamdadün Ankara'ya gelenileKasım ayındaTrump ile yapacağı görüşme,ABD-Türkiye ilişkilerinde yenibir hareket noktası olacaktır.