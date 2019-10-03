Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği destansı direniş bölgesel ve küresel denklemleri de sarsmaya başladı.

Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra devreye sokulan yeni güvenlik konsepti ve milli savunma stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran ile derinleşen ilişkiler, Astana süreci, Katar ile daha ileri bir aşamaya varan askeri ve ticari ittifaklar, Ortadoğu ve Körfez'deki emperyal statükoyu sarsıyor.

Suriye'ye yönelik operasyonlar bu oyunun kurallarını değiştirici stratejinin etkin uygulamalarıdır.

Burada Türkiye'nin kurduğu yeni ittifak yelpazesinin ABD, AB, Suudi Arabistan, İsrail, BAE ve Mısır'dan oluşan bloğu her geçen gün zayıflattığını görüyoruz.

Astana ile başlayan süreçte ilk kez ABD'nin yer almadığı bir Ortadoğu sorununda (Suriye krizi) çözüm masası oluştu ve sonuç da verdi.

Astana sürecine ek olarak Türkiye ve İran'ın Suudilerin başlattığı Katar ablukasını işlevsiz kılması da ABD ve müttefiklerinde soğuk duş etkisine yol açtı.

Fakat ABD'nin akıl hocalığını yaptığı Türkiye karşıtı bloğun kirli planlarına verilen en etkili cevap dün birinci yılını dolduran Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden ülkemize kurulan tuzağın istihbarat ve emniyet güçlerimiz tarafından deşifre edilmesiydi.

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Türkiye'nin Rusya, İran, Katar ve Çin ile ittifakını baltalamaya yönelik sonise Aramco saldırısıdır.15 Temmuz'dan sonrakiniteliğindekiAramco saldırısı, Ortadoğu ve Körfez bölgesininda işaret ediyor.İran'a yönelik bir savaş bahanesi olarak kullanılmak istenen ancak sonuç vermeyen 14 Eylül'deki Aramco eylemi, 1980'lerden beri Ortadoğu'daki güvenlik mimarisinin temelini oluşturanBu doktrine göreuzanan bölgeler ABD'nin kırmızıçizgisiydi.Bir bakımafiili olarakbirer 'ilan edilmişti.ve bölgededayalı bu strateji kapsamında AmerikanMerkezi Komutanlığı (CENTCOM) kuruldu.ABD'nin çıkarlarını savunmak adınasavaş, işgal, askeri müdahale, darbe, iç savaş, ekonomik manipülasyon, Gezi benzeri sokak hareketleri, etnik, mezhebi ve ideolojik çatışmalar gibihayata geçirdi.

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Ne var ki geldiğimiz noktadaTürkiye'nin iradesinikıramadılar. Bu yüzden Amerikan hegemonyasınınOrtadoğu'daki üç sacayağı daaksıyor artık.Kendini güvende hissedemeyen İsrail'in paniği artarkenAramco saldırısı ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker krizleriyle deDolayısıyla Türkiye'nin 15 Temmuz'daki destansı direnişinin yol açtığı domino etkisi bugün Ortadoğu'dakisistemini sarsıyor.Bu bağlamdaOrtadoğu'da istikrarsızlığı birnorm haline getiren kaotik Amerikan sistemineanlamına gelecektir.