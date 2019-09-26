Birleşmiş Milletler (BM) nedir? Tam olarak ne yapar? Çoğu insana göre uluslararası barış ve güvenliğin tesisi için 193 ülkeyi bir araya getiren küresel bir örgüttür.

Oysa Başkan Erdoğan'ın deyişiyle BM, dünya liderlerinin konuşmalar yapmak ve şikâyetlerini sıralamak için her yıl eylül ayında geldiği bir platformdan başka bir şey değildir.

ABD'nin siyasi açıdan dünya egemenliğinin manivelası işlevi gören BM'nin kirli yüzü artık hepten açığa çıkmış durumda. Asıl işini yapamayan BM, işlevsiz bir siyasi bir kurumdan emperyal vahşetleri perdeleyen etkin bir sivil toplum örgütüne dönüşüyor.

BM'nin yaptığı yardımlar aslında küresel sisteme egemen olan devletlerin yol açtığı trajedilerin bilançosunun çok azını gösteriyor. BM üyesi 193 devletten 73 tanesi halkını besleyemez durumda. Bu ülkelerde açlık ve siyasi krizlerin pençesindeki yüz milyonlarca insan ancak dış yardımlarla beslenebiliyor.

Bunlara savaş ve zulümden kaçan yaklaşık 36 milyon mülteciyi de eklediğimizde tam olarak yıkım halindeki bir dünya tablosu çıkıyor karşımıza. Tabi bu dört kıtaya yayılmış kaosu BM bünyesindeki 120 bin kişilik barış gücü askeri ile kontrol altına almak olanaksız.

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