Saudi Aramco'ya yönelik saldırı ABD'nin Suudi Arabistan merkezli yeni Ortadoğu politikasının zayıflığını bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak dünya, ABD ve Avrupalıların Suudilere 1970'lerden bu yana sattığı trilyon dolarlık savunma sistemlerinin on bin dolarlık SİHA'lar karşısında işlevsiz kaldığını gördü.

Arabistan'da tam 6 tane Patriot savunma sistemi var. Bunlara geçen yıl Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'den alınıp Suudi Arabistan'a nakledilen 3 Patriot sistemini de ekleyince sayı 9'a çıkıyor. Bir o kadar da Alman, Fransız ve İngiliz menşeli donanım mevcut. Örneğin dünyanın en büyük rafinerisi konumundaki Bekik'i koruyan Amerikan Patriot ve Alman Skyguard sistemi, SİHA'ları sadece seyretmekle kaldı, radar sistemleri harekete bile geçemedi.

Çünkü savaş uçaklarına göre ayarlanan sistem, gelen füze ve SİHA'ları tespit ettikten 30 veya 50 dakika sonra harekete geçebiliyor.

Ayrıca on bin dolarlık SİHA'lara karşı fırlatılacak her Patriot füzesinin 3 milyon dolar olduğunu da unutmayalım.

Geldiğimiz aşamada yüz bin dolarlık on drone ile yapılan saldırı sonucu Suudilere milyar dolarlık zarar verildi. En önemlisi de Pentagon efsanesi çökertildi.

Bu realite, daha şimdiden birçok taşın yerinden oynamasına yol açacak. Nitekim ilk itiraflar gelmeye başladı bile. Şimdiye kadar sessiz kalan askeri uzmanlar birer birer konuşmaya başladı.Batı'daşeklinde hiç alışık olmadığımız biritiraf furyası yaşanıyor.Özellikle Rusya 'nın Suriye'deki6 Ocak 2018'de 13 silahlı drone ile yapılan saldırılara gönderme yapılıyor. Rus üssüne saldırı, Patriotların muadili olanile önceden tespit edilerek püskürtülmüş ve bütün SİHA'lar havada iken imha edilmişti. Aramco saldırısı ile bütün foyaları ortaya çıkan Amerikalı analistler şimdi Pentagon 'un imajını kurtarmak için bahaneler üretme yarışı içinde.En etkin mazeretleri deiçin savunma sistemlerindeşeklindeki tespitler. Son olarak ABD'ninbir savunmadan yoksun olduğuna dair hayıflanmaları duyduk.Tam da bu aşamada Rusya ve Çin 'in 1979 devriminden sonra ilk kez İran iledüzenleme kararı geldi.Bu gövde gösterisi, bir anlamda ABD'nin İran ve Çin'e karşı oluşturmaya çalıştığı deniz gücüne bir yanıt mahiyetinde.Müttefiklerini koruyamadığı ortaya çıkan ABD'ninİran'a askeri bir saldırı gerçekleştirme ihtimali çok zayıf görünüyor.Zira Aramco saldırısı,de sergilemesine fırsat verdi.Zatenkarşı. Üstelik ABD BaşkanıTrump, 'savaş istemiyorum' diyerekelini açık etmişti.Ayrıcaile simgelenentasfiye edildi. Artık BeyazSaray'da etkin değiller. İşte buyüzden önümüzdeki süreçte olanSuudilere olacak. ZiraABD'nindesteğiyle çıkarılan Yemen savaşı,geldiğimiz aşamadadönüşmüşdurumda. Ve eğer böyle giderse, büyük ihtimalle SuudiArabistan'ınolacak.