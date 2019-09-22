Saudi Aramco'ya yönelik saldırı ABD'nin Suudi Arabistan merkezli yeni Ortadoğu politikasının zayıflığını bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak dünya, ABD ve Avrupalıların Suudilere 1970'lerden bu yana sattığı trilyon dolarlık savunma sistemlerinin on bin dolarlık SİHA'lar karşısında işlevsiz kaldığını gördü.***
Arabistan'da tam 6 tane Patriot savunma sistemi var. Bunlara geçen yıl Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'den alınıp Suudi Arabistan'a nakledilen 3 Patriot sistemini de ekleyince sayı 9'a çıkıyor. Bir o kadar da Alman, Fransız ve İngiliz menşeli donanım mevcut. Örneğin dünyanın en büyük rafinerisi konumundaki Bekik'i koruyan Amerikan Patriot ve Alman Skyguard sistemi, SİHA'ları sadece seyretmekle kaldı, radar sistemleri harekete bile geçemedi.
Çünkü savaş uçaklarına göre ayarlanan sistem, gelen füze ve SİHA'ları tespit ettikten 30 veya 50 dakika sonra harekete geçebiliyor.
Ayrıca on bin dolarlık SİHA'lara karşı fırlatılacak her Patriot füzesinin 3 milyon dolar olduğunu da unutmayalım.
Geldiğimiz aşamada yüz bin dolarlık on drone ile yapılan saldırı sonucu Suudilere milyar dolarlık zarar verildi. En önemlisi de Pentagon efsanesi çökertildi.
Bu realite, daha şimdiden birçok taşın yerinden oynamasına yol açacak. Nitekim ilk itiraflar gelmeye başladı bile. Şimdiye kadar sessiz kalan askeri uzmanlar birer birer konuşmaya başladı.
Batı'da 'Patriotlar S-300'lerin bile çok gerisinde'
şeklinde hiç alışık olmadığımız bir
itiraf furyası yaşanıyor.
Özellikle Rusya
'nın Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine
6 Ocak 2018'de 13 silahlı drone ile yapılan saldırılara gönderme yapılıyor. Rus üssüne saldırı, Patriotların muadili olan Tor- M2 hava savunma sistemi
ile önceden tespit edilerek püskürtülmüş ve bütün SİHA'lar havada iken imha edilmişti. Aramco saldırısı ile bütün foyaları ortaya çıkan Amerikalı analistler şimdi Pentagon
'un imajını kurtarmak için bahaneler üretme yarışı içinde.
En etkin mazeretleri de ABD'nin saldırı odaklı sistemler geliştirdiği ve terörle savaşa odaklandığı
için savunma sistemlerinde Çin ile Rusya'nın gerisine düştüğü
şeklindeki tespitler. Son olarak ABD'nin Rus süpersonik füzelerini imha edecek
bir savunmadan yoksun olduğuna dair hayıflanmaları duyduk.
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Tam da bu aşamada Rusya ve Çin
'in 1979 devriminden sonra ilk kez İran
ile üçlü askeri deniz tatbikatı
düzenleme kararı geldi.
Bu gövde gösterisi, bir anlamda ABD'nin İran ve Çin'e karşı oluşturmaya çalıştığı deniz gücüne bir yanıt mahiyetinde.
Müttefiklerini koruyamadığı ortaya çıkan ABD'nin 3 Kasım 2020 seçimlerinden önce
İran'a askeri bir saldırı gerçekleştirme ihtimali çok zayıf görünüyor.
Zira Aramco saldırısı, Rus ve Çin silahlarıyla teçhizatlı İran'ın asimetrik kabiliyetini
de sergilemesine fırsat verdi.
Zaten Amerikalıların yüzde 80'i Suudiler için İran ile bir savaşa
karşı. Üstelik ABD Başkanı
Trump, 'savaş istemiyorum' diyerek
elini açık etmişti.
Ayrıca John Bolton ve Benyamin Netanyahu
ile simgelenen savaş yanlısı 'B takımı' da
tasfiye edildi. Artık Beyaz
Saray'da etkin değiller. İşte bu
yüzden önümüzdeki süreçte olan
Suudilere olacak. Zira Müslüman Kardeşler'e yakın Islah Partisi iktidara gelmesin diye
ABD'nin
desteğiyle çıkarılan Yemen savaşı,
geldiğimiz aşamada Riyad'ın beka sorununa
dönüşmüş
durumda. Ve eğer böyle giderse Veliaht Prens Muhammed bin Selman
, büyük ihtimalle Suudi
Arabistan'ın son kralı
olacak.