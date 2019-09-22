Saudi Aramco'ya yönelik saldırı ABD'nin Suudi Arabistan merkezli yeni Ortadoğu politikasının zayıflığını bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak dünya, ABD ve Avrupalıların Suudilere 1970'lerden bu yana sattığı trilyon dolarlık savunma sistemlerinin on bin dolarlık SİHA'lar karşısında işlevsiz kaldığını gördü.

Arabistan'da tam 6 tane Patriot savunma sistemi var. Bunlara geçen yıl Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'den alınıp Suudi Arabistan'a nakledilen 3 Patriot sistemini de ekleyince sayı 9'a çıkıyor. Bir o kadar da Alman, Fransız ve İngiliz menşeli donanım mevcut. Örneğin dünyanın en büyük rafinerisi konumundaki Bekik'i koruyan Amerikan Patriot ve Alman Skyguard sistemi, SİHA'ları sadece seyretmekle kaldı, radar sistemleri harekete bile geçemedi.

Çünkü savaş uçaklarına göre ayarlanan sistem, gelen füze ve SİHA'ları tespit ettikten 30 veya 50 dakika sonra harekete geçebiliyor.

Ayrıca on bin dolarlık SİHA'lara karşı fırlatılacak her Patriot füzesinin 3 milyon dolar olduğunu da unutmayalım.

Geldiğimiz aşamada yüz bin dolarlık on drone ile yapılan saldırı sonucu Suudilere milyar dolarlık zarar verildi. En önemlisi de Pentagon efsanesi çökertildi.

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