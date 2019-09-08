Atlantik ve Asya arasındaki stratejik rekabetin giderek derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bir anlamda yeni bir savaşın da temelleri atılıyor. Küresel tablo II. Dünya Savaşı öncesindeki belirsizlik ortamını aratmıyor.

Dünyanın çok kutuplu ve çok boyutlu bir evreye girdiği bu süreçte Türkiye, 2005'teki Afrika açılımından sonra bu kez 3 Ağustos 2019'da 'Yeniden Asya' stratejisinin açılışını yaptı.

Asya kıtasının en kapsamlı ve en geniş katılımlı forumu olan Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dönem Başkanlığı'nı (2019-2020) bu aydan itibaren Türkiye üstlenmeye başladı.

Asya kıtasındaki 33 ülkenin katılımıyla 2003'te oluşturulan ACD'nin başkanlığını yapacak olan Türkiye ekonomiden kültüre, sanayiden bilişime, spordan teknolojiye hemen her alanda yeni imkânlara kavuşacak. Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli planlarla Türkiye'nin küresel platformlardaki rolü ve işlevi daha da güç kazanacak.

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