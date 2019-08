Okyanus ötesi odakların FETÖ eliyle 2010'da Türkiye siyasetini kaset skandalıyla dizayn etmesine benzeyen bir süreç şimdi çok daha kapsamlı bir şekilde hem ABD iç politikasında hem de küresel çapta devreye girmiş durumda.

Zaman ayarlı Epstein skandalı, Donald Trump'ın 17 ay sonra ikinci kez seçilmesini isteyen güçler ile onu devirmek isteyen kesimlerin savaş baltalarını çektiği bir dönemde patlatıldı.

Vanity Fair dergisi Epstein'in ölümünün seçim öncesi Trump'a hayati avantajlar sağladığı kanaatinde.

Skandal ile ilgili olarak Trump rakiplerini, rakipleri de Trump ve çevresini suçluyor.

Oysa her iki kesim de yanlış yere bakıyor. Zira her iki çevreyi de yönlendiren savaş lobisi güdümündeki 'siyonist-evanjelik' odaklara bakmak lazım.

Haliyle, savcıların 'seri seks avcısı' dediği 66 yaşındaki Epstein'ın 10 Ağustos'ta hücresinde ölü bulunması kimseyi şaşırtmadı.

Çünkü reşit olmayan kız çocuklarını istismar etmek, onları nüfuzlu kişilere pazarlamak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan milyarder işadamının dosyasındaki 'malzemeler' asıl bundan sonra kullanılacak.

Zira herkeste Epstein'ın sırları elde edildikten sonra infaz edildiği görüşü hâkim. Hatta ölümümün düzmece olduğunu ileri sürenler bile var.

***

***

Kimileri deEpstein'in ABD , Avrupave Körfez'deki siyasi figürlerikontrol etmek içininanıyor.İddialar o kadar ses getirmeye başladı kibir yasa hazırlığına soyundu bile.Böylece gerçekler sansürlenecek.Epstein'indiye anılan özeljetindeile Suudi veKörfez ülkelerindenEpstein'i daha önce ada- letten kurtaran kişi iseAyrıca Epstein'la anlaşma yapan Trump'ın Çalışma Bakanıtepkiler üzerine 12 Temmuz'da istifa etti.Epstein'a kızları getirenisekankası ve İngiliz Sarayı 'nın müdavimlerinden olduğu ortaya çıktı.daha şimdiden kendinigöstermeye başladı bile.ÖnceliklePrensAndrew kozuyla hizayasokulması dikkat çekiyor.En keskin başarı ise Trump'ın bir işaretiyleNitekim Çin kuşatmasına dâhil edilenJohnsonlu İngiltere tıpkı Tony Blair dönemindekigibiyine.Ayrıca Epstein arşivi,kimi Körfez ülkelerinin başı üzerinde şimdidengibi sallanmaya başladı.Her şey 1997 yapımıfilmindeki gibi ilerliyor. Filmde yaklaşan seçimler öncesi cinsel tacizle suçlanan ABD Başkanı'nın kazanması için kurmaca bir savaş senaryosu ile gündemin nasıl değiştirildiği anlatılıyor.Filmde bir skandalı perdelemek için savaş açılmıştı.Şimdi ise tersi yapılıyor.Siyonist-evanjelik lobi,karşı skandallar dosyasını açıyor.