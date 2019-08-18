ABD Başkanı Donald Trump'ın 2,5 yıllık yönetimi sırasında neredeyse dünyanın her bölgesinde krizler yeniden alevlendi. Trump, 20 Ocak 2017 günü yemin ederek göreve başladıktan sonra dünya üzerinde gözle görülür bir küresel kötüleşme süreci başladı.

Çin ile ticaret savaşları, Tayvan, Hong Kong ve Güney Çin Denizi krizleri, Türkiye ile Suriye, YPG ve FETÖ krizleri, İran ile Hürmüz krizi ve Venezüella krizi yeniden filizlenirken İsrail-Filistin sorunu giderek çözümsüz hale getirildi.

Somali, Sudan, Fas, Libya ve Mısır eksenli krizlerle Kuzey Afrika bölgesi felç edildi.

Kuzey Kore krizinde beklenen adımlar atılmadı. Japonya ve Güney Kore ilişkileri bile bozuldu. Rusya ve İngiltere arasındaki rekabet sertleşti.

Brexit krizi ile AB daha da parçalandı.

İngiltere ile AB karşı karşıya geldi. Fransa ve Almanya üzerindeki Amerikan presi, ittifak ilişkilerini baltalayacak boyutlara ulaştı.

Ve en nihayetinde Trump destekli ırkçılık Avrupa'yı esir alırken merkez sol ve sağ partiler çöktü. İktidarlar, İslam düşmanı ve göçmen karşıtı aşırı sağ partilere kaldı.

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Tahta kulelerle oynananherkes bilir. İşte Trump'ın izlediği, uzmanlar tarafındanşeklinde tanımlanıyor.Trump'ındeyip dünyayı ateşe atan politikaları yeni sorunlara ek olarak küllenen krizleri de yeniden körükledi.Bunlardan biri de Keşmir sorunu.Hindistan ve Pakistan arasındaiktidara gelmesiyle başlayanTrump'ın müdahalesiylekısa sürede yerini eskisinden daha amansızbir düşmanlığa bıraktı.ABD, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan'ın İran karşıtı politikalarına destek vermeyen Pakistan Başbakanı Şerif,Asıl hedef ise Çin, Rusya ve Türkiye liderliğindeki eksene yakınlaşan Pakistan ve Hindistan'ın karşı karşıya getirilmesiydi.Bunun en kolay yolu ise kronikleşmiş Keşmir sorunuydu., zaten kendini ele de verdi.Nitekim Trump, temmuz ayının son günlerinde Beyaz Saray'ı ziyaret eden Pakistan Başbakanı İmran Han'a Hindistan Başbakanı Narendrabulunduğunu söyledi.Ancak Hintli yetkililer vakit geçirmeden Trump'ı yalanladı. Bu açıklamadan iki hafta sonra da Hindistan Keşmir sınırına ordu gönderdi. Sonra dakaldırdı.Böylece Keşmir sorunu ABD Başkanı Trump'ın müdahalesiyleevrildi.Bu kriz ile Trump yönetimindeki ABD,planlıyor.Hindistan, Pakistan, Çin ve Rusya bu olayda karşı karşıya getirilerek Atlantik karşısında güçlenen Asya bloku arasındaki yakınlaşma süreci baltalanacak.Çin'e karşı yalnız kalan Hindistan,Böylece Rusya ile 20 kadar nükleer santral antlaşma veüst perdeden konuşan Hindistan Başbakanı Modi, savunma pozisyonuna geçecek.Ayrıcabedel de ödetilecek.Ne var kiaçısındanmuhtemel Keşmir sorunu,17 ay sonra 3 Kasım 2020'de ikinci kez seçilemeyen Trump'a da vurabilir.