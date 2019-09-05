Güneş batmayan Büyük Britanya imparatorluğundan orta ölçekli bir Avrupa ülkesine dönüşen Birleşik Krallık'ta vaziyeti idare etme giderek zorlaşıyor.

Öyle anlaşılıyor ki Theresa May ve David Cameron gibi iki pragmatist siyasiden sonra Brexit'in üçüncü kurbanı ABD Başkanı Donald Trump'ın bir işaretiyle Muhafazakâr Parti'nin başına geçerek Başbakanlık koltuğuna oturan 'Bojo' lakaplı oportünist Boris Johnson olacak.

Birleşik Krallık, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma (Brexit) kararı almıştı. Ancak o günden bu yana devam eden karmaşaya hâlâ bir çözüm bulunamadı.

Başbakan Johnson'ın 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ülkeyi AB'den ayırma stratejisi de suya düştü. Çünkü 'isyan ittifakı' olarak nitelenen muhalefet Salı günkü oylamada anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik oylamayı kazandı.

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