Gözlerin Ankara'da yarın yapılacak Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye zirvesine çevrildiği bir dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilginç bir çıkış geldi.

Rus bakan önceki gün yaptığı açıklamada "Suriye'deki savaş bitti.

Sadece Fırat'ın doğusunda ve İdlib'de gerginlik yaşanıyor" dedi.

Araçlar yerine amaçlar üzerinden bu demeci analiz ettiğimizde realitenin Rus bakanın dediğinin tam tersi olduğunu görürüz.

Bu açıklamayla bir anlamda Rusya ve ABD, Suriye'deki mevcut statükonun Türkiye tarafından kabul edilmesini bekliyor.

Ne var ki Türkiye'nin hem Suriye'deki güçler hem de dışarıdan Suriye üzerine plan yapan aktörlerle savaşı daha yeni başlıyor.

Ve öyle görünüyor ki yeni süreçte bu mücadele daha da kızışacak.

Zira bu milletin seciyesi, dışarıdan dayatılan emperyal reçeteleri eskiden olduğu gibi şimdi de kabul etmeyecektir.

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