Gözlerin Ankara'da yarın yapılacak Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye zirvesine çevrildiği bir dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilginç bir çıkış geldi.***
Rus bakan önceki gün yaptığı açıklamada "Suriye'deki savaş bitti.
Sadece Fırat'ın doğusunda ve İdlib'de gerginlik yaşanıyor" dedi.
Araçlar yerine amaçlar üzerinden bu demeci analiz ettiğimizde realitenin Rus bakanın dediğinin tam tersi olduğunu görürüz.
Bu açıklamayla bir anlamda Rusya ve ABD, Suriye'deki mevcut statükonun Türkiye tarafından kabul edilmesini bekliyor.
Ne var ki Türkiye'nin hem Suriye'deki güçler hem de dışarıdan Suriye üzerine plan yapan aktörlerle savaşı daha yeni başlıyor.
Ve öyle görünüyor ki yeni süreçte bu mücadele daha da kızışacak.
Zira bu milletin seciyesi, dışarıdan dayatılan emperyal reçeteleri eskiden olduğu gibi şimdi de kabul etmeyecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ev sahipliğindeki üçlü Suriye zirvesinde üç önemli başlık
öne çıkıyor... Fırat'ın doğusu, İdlib'in kaderi ve göçmen krizi.
Sayın Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin
ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye'deki krizin çözümü için beşinci defa
bir araya geliyor.
İlk zirve 22 Kasım 2017'de
Soçi'de yapılmıştı.
Ardından 4 Nisan 2018'de
Ankara'da, 7 Eylül 2018'de
Tahran'da ve son
olarak 14 Şubat 2019'da
Soçi'de üç lider bir araya gelmişti.
Külliye'de yapılacak beşinci zirvede sadece mevcut sıcak sorunlar değil
Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan Anayasa Komisyonu'nun kurulması
gibi hayati önemdeki siyasi başlıklar da masada olacak.
Astana ve Cenevre
süreçlerinde aktif rol oynayan
Türkiye'nin öncelikli amacı
Suriye'de kalıcı barış ile toprak bütünlüğünün sağlanması.
Bunun için de ilk olarak çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin geri dönüşü
için gerekli şartların oluşturulması ve kalıcı siyasi çözümün sağlanması
gerekiyor.
Bu çerçevede Suriye'nin meşru temsilcileriyle rejim arasında devam eden müzakerelerin sonuçlandırılarak Anayasa Komisyonu'nun bir an önce çalışmalarına başlaması öngörülüyor.
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Bu hedeflere ulaşmak hiç de kolay değil.
Çünkü ABD, Rusya ve İran'ın farklı jeo-stratejik amaçlarını
ortak bir noktada
buluşturmak hayli zor.
Türkiye, 2015'ten bu yana Fırat Nehri'ni sınır kabul edip
Suriye'nin batısı ve doğusunu paylaşan Rusya ve ABD ile Esad'ı kırmızıçizgi ilan eden İran'a karşı eşgüdümlü ve çok boyutlu bir mücadele
veriyor.
Mukayeseli gücünü
devreye sokan Türkiye
hedeflerini zaman alsa da
birer birer gerçekleştiriyor.
Şimdi asıl merak edilen konu Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona
karşı Rusya ve İran'ın nasıl bir tavır takınacakları.
Hemen şunu belirtelim ki İran da Rusya da jeo-politik ağırlığından dolayı
bu meselede Türkiye ile çatışmak istemez. Hem de ABD'nin onları hedefe koyduğu bir aşamada.
Bu yüzden, küresel mücadelenin giderek kızıştığı yeni dönemde Moskova ve Tahran için Türkiye ile ilişkiler Suriye'yi de aşan stratejik bir önem arz ediyor.
Benzer yaklaşım ABD için de geçerli. Fırat'ın doğusunda Amerikan yönetimi eninde sonunda Türkiye'nin dediği noktaya gelecek.
Şu an zamana oynayan ABD, PKK/YPG'yi savunma adına
Türkiye ile ilişkilerini bozma hatasına düşmeyecektir.
Ancak Türkiye'ye karşı oynadığı oyunlardan da vazgeçmeyecektir.
Aynı realite Rusya ve İran için de geçerli. Bu anlamda Rus bakan Lavrov'un dediğinin aksine Suriye'de savaş bitmedi. Özellikle Türkiye için asıl mücadele
daha yeni başlıyor.